به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی، روانشناس و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداد به بررسی طبیعی بودن ترس و اضطراب جامعه ایران از تهدیدهای اخیر «مرد دیوانه» (اشاره به مقامات اسرائیلی) پرداخته و با ارائه تحلیل فنی و روانشناختی، این ترس را قابل مهار توصیف کرده است.

«بخش زیادی از جامعه ایران طی روزهای اخیر دچار ترس و اضطرابی طبیعی از عملی شدن تهدید «زدن نیروگاه‌های برق و فرستادن ایران به عصر حجر» شده‌اند. اما یک تأمل واقعی نشان می‌دهد که این ترس ریشه در ناشناخته‌ها دارد، نه توان واقعی کشور.

اول: ایران غیرمتمرکز و بومی؛ حریفان متمرکز و وابسته

تعداد نیروگاه‌های ایران بسیار زیاد، پراکنده و غیرمتمرکز است. این نیروگاه‌ها کاملاً بومی هستند و حداقل بیش از ۱۰۰ هزار متخصص فقط در حوزه برق در کشور داریم. در مقابل، کشورهای عربی و رژیم اسرائیل با نیروگاه‌های کم، متمرکز، غیربومی و بدون نیروی متخصص روبه‌رو هستند.

دوم: پاسخ متقابل یعنی خاموشی برای همه

اگر این تهدید عملی شود، قطعاً با پاسخ متقابل ایران همراه خواهد شد. نتیجه: ایران و کشورهای درگیر هر دو به خاموشی می‌روند. اما تفاوت اساسی اینجاست: ایران یک دوره کوتاه خاموشی را تجربه می‌کند و با نیروهای متخصص فراوان، بلافاصله بازسازی را آغاز می‌کند. در مقابل، بخش زیادی از منطقه تا ماه‌ها در خاموشی خواهند ماند.

سوم: هزینه مرد دیوانه؛ چند هفته خاموشی برای ما

آخرین کاری که مرد دیوانه می‌تواند انجام دهد همین است و هزینه آن برای ایران چند هفته خاموشی است. ترس زیادی برای ما ندارد. مایی که اوایل انقلاب ساعات زیادی برق نداشتیم و خیلی از مناطق محروم اصلاً برق نداشتند، مایی که تا همین پارسال روزی ۲ ساعت برق نداشتیم، می‌توانیم این دوره کوتاه را نیز مدیریت کنیم.

چهارم: پایان بازی؛ خروج آمریکا و دست نیاز اعراب به ایران

آخر این جنگ با خروج آمریکا از منطقه همراه خواهد بود. کشورهای عربی خلیج فارس می‌مانند و دست به دامان ایران، چین و روسیه می‌شوند. از منظر روانشناختی، منبع اصلی ترس مردم «عدم قطعیت» است، نه ضعف واقعی کشور. وظیفه رسانه‌ها و کارشناسان، ارائه تصویر روشنی از توانمندی‌های بازسازی و پدافند غیرعامل است تا این اضطراب طبیعی به بحران روانی تبدیل نشود.»