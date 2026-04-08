دستگیری ۲ عامل موساد در سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان از دستگیری ۲ نفر از عوامل خودفروخته در این استان خبر داد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این خبر را در اطلاعیه ای اعلام کرده که متن آن به این شرح است:

طی اقدامات اطلاعاتی پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان سمنان، ۲ نفر از جاسوسان مرتبط با سرویس اطلاعاتی موساد در استان سمنان شناسایی و دستگیر شدند.

نامبردگان از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا زمان دستگیری مکرراً اقدام به برقراری ارتباط با افسر اطلاعاتی موساد نموده و محتواهای جمع آوری شده را برای آنها ارسال می نمودند. این افراد ضمن معرفی خود از طریق شبکه های اجتماعی خارجی، با هدایت کانال های معاند به موساد متصل و اطلاعات جمع آوری شده مراکز مهم و حساس استان را برای آنها ارسال نمودند.

از هم میهنان عزیز درخواست می گردد هرگونه موارد مشکوک را به سامانه ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات بسیج اعلام نمایند.