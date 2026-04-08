کارمند فیس بوک ۳۰هزار عکس خصوصی کاربران را دانلود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو فایننس، تصور می شود این مهندس استخدامی در فیس بوک یک برنامه طراحی کرده که دسترسی به عکس های خصوصی افراد ایجاد و از کنترل های امنیتی داخلی اجتناب می کند.

یک کارآگاه متخصص از واحد جرائم سایبری پلیس متروپولیتن انگلیس مشغول بررسی ادعای تجاوز گسترده به حریم خصوصی کاربران فیس بوک است.

شرکت متا به خبرگزاری پرس آسوسیشن تایید کرده که این نقض امنیتی مشکوک بیش از یک سال قبل کشف شده و خود شرکت موضوع را به پلیس انگلیس ارجاع داده است.این شرکت اعلام کرد به آن دسته از کاربران فیس بوک که تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند، اطلاع داده شده کارمند مذکور اخراج شده و سیستم های امنیتی خود را ارتقا داده است. مهندس مذکور که ساکن لندن است هم اکنون تحت وثیقه پلیس است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

طبق اسناد دادگاه پلیس مدعی است او هنگام کار در فیس بوک به حدود ۳۰ هزار عکس خصوصی کاربران دسترسی داشته و آنها را دانلود کرده است.ادعا می شود وی اسکریپتی ساخته که برای دور زدن سیستم های ردیابی داخلی متا ساخته شده بوده است.