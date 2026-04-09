۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

بازداشت ۱۷ متهم سایبری در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: از ابتدای سال تاکنون در مجموع تعداد ۱۷ متهم سایبری در استان یزد دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس فتای این استان از ابتدای سال جدید ۴۵ حساب را که اقدام به کلاهبرداری کرده بودند به صورت فوریتی و با مبلغ حدود ۵۰ میلیارد ریال مسدود کردند.

وی افزود: در این ایام در مجموع تعداد ۱۷ متهم سایبری در استان یزد دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: همچنین تعداد ۵۹۰ پرونده فروش وی‌پی‌ان بررسی شد که اکثریت کلاهبرداران با عنوان فروش بودند و منجر به مسدود سازی حساب‌های بانکی و غیر فعال شدن تلفن همراه آنها شد.

سردار نگهبان تصریح کرد: از ابتدای سال جدید، ۳۸۰ مشاوره حضوری در مرکز فوریت‌های پلیس فتا انجام و تعداد ۱۷۵۰ مورد مشاوره تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی به شهروندان استان یزد ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ آماده پاسخگویی به مردم شریف استان است.

کد مطلب 6796633

