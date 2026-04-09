۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

نحوه تداوم آموزش دانشجویان بین الملل در ایران

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از ارسال بخشنامه به تمامی دانشگاه های دارای دانشجوی بین الملل برای اطمینان از تداوم آموزش این دسته از دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قنبری باغستان افزود: در این بخشنامه از تمامی دانشگاه ها خواسته شده تا در کنار تداوم آموزش به صورت آنلاین، با اتخاذ تمهیدات و اقدامات ابتکاری از جمله تهیه بسته های آموزشی آفلاین، تدوین دوره های آموزشی فشرده در تابستان، پیش بینی امکان تکمیل دروس عملی در سنوات آتی و ..... نسبت به بهره مندی تمامی دانشجویان بین الملل از امکانات و ظرفیت های آموزشی دانشگاه ها اطمینان حاصل کنند.

به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، تمامی این اقدامات و راهکارها باید به نحوی صورت گیرد که دانشجویان بین الملل تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دچار خسران تحصیلی، آموزشی و حتی مالی نشوند.

قنبری باغستان در پایان افزود: براساس گزارش دریافتی از دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل، آموزش دانشجویان بین الملل در کنار دانشجویان ایرانی به رغم همه چالش ها به آرامی در جریان است و دانشگاه ها تمهیدات خوبی برای تداوم آموزش دانشجویان بین الملل و اطمینان از بهره‌مندی آنها از آموزش تدارک دیده اند.

کد مطلب 6796056

