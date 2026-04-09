نحوه تداوم آموزش دانشجویان بین الملل در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قنبری باغستان افزود: در این بخشنامه از تمامی دانشگاه ها خواسته شده تا در کنار تداوم آموزش به صورت آنلاین، با اتخاذ تمهیدات و اقدامات ابتکاری از جمله تهیه بسته های آموزشی آفلاین، تدوین دوره های آموزشی فشرده در تابستان، پیش بینی امکان تکمیل دروس عملی در سنوات آتی و ..... نسبت به بهره مندی تمامی دانشجویان بین الملل از امکانات و ظرفیت های آموزشی دانشگاه ها اطمینان حاصل کنند.

به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، تمامی این اقدامات و راهکارها باید به نحوی صورت گیرد که دانشجویان بین الملل تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دچار خسران تحصیلی، آموزشی و حتی مالی نشوند.

قنبری باغستان در پایان افزود: براساس گزارش دریافتی از دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل، آموزش دانشجویان بین الملل در کنار دانشجویان ایرانی به رغم همه چالش ها به آرامی در جریان است و دانشگاه ها تمهیدات خوبی برای تداوم آموزش دانشجویان بین الملل و اطمینان از بهره‌مندی آنها از آموزش تدارک دیده اند.