قاب خاطرات سرخ، روایت زندگی و شهادت در میناب

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب آزاد: این عکس یادبود شهدای میناب، مثل یک قابِ ساکت از یک روایتِ بلند است؛ روایتی که بیشتر از آن‌که با کلمات گفته شود، با نشانه‌ها نفس می‌کشد. میزهای قدیمی و خاک‌گرفته، پوشیده از خرده‌ریزها و تکه‌های شکسته، بخشی از یک مدرسه ساده‌اند؛ جایی که روزی صدای زندگی در آن جاری بوده و حالا یادِ زندگی‌هایی را در خود نگه داشته که از کنارِ ما گذشته‌اند و در تاریخِ شهر ماندگار شده‌اند. نگاه که می‌کنی، همه چیز عادی به نظر می‌رسد؛ اما همین عادی‌بودن، سنگینیِ یاد را بیشتر می‌کند. انگار شهادت هم از دل همین روزمرگی‌ها بیرون آمده؛ از همین میزها، همین کوچه‌ها، همین شهر گرم و مهربانِ میناب.

در تصویر، رنگ قرمز بیشتر از هر چیز خودنمایی می‌کند: چند شکلِ پروانه‌مانند یا قلب‌مانند که روی میزها نشسته‌اند. قرمزِ تندشان یادآور خون نیست؛ یادآور «حیات» است. مثل نشانه‌ای که می‌گوید حتی وقتی همه چیز خاک گرفته و شکسته، هنوز چیزی در این خاک می‌روید، هنوز امید می‌تواند روی ویرانه‌ها بنشیند. پروانه‌ها معمولاً نماد دگرگونی‌اند؛ سفری از تاریکی به نور. و چه استعاره‌ای نزدیک‌تر از این برای شهدا؛ کسانی که از زندگیِ معمولی عبور کردند تا معنای بزرگ‌تری از زیستن را به ما نشان بدهند. در این قاب، پروانه‌ها شبیه نامه‌هایی هستند که هیچ‌وقت پاره نمی‌شوند؛ نامه‌هایی که روی میز مانده‌اند تا هر رهگذری آن‌ها را بخواند، حتی اگر نتواند تمام کلماتش را به زبان بیاورد.

جامدادی کوچکی آن طرف جا خوش کرده است، شاید هدیه‌ای کوچک بوده، شاید وسیله‌ای معمولی که به‌ظاهر ارزشی ندارد، اما در حافظه‌ آدم‌ها تبدیل می‌شود به نشانه‌ یک انسان. ما گاهی شهدا را در قاب‌های رسمی می‌بینیم؛ در عکس‌های بزرگ، با نوشته‌های طلایی و قاب‌های شیشه‌ای. اما حقیقت این است که آن‌ها از میان همین چیزهای کوچک آمده‌اند: از نانِ ساده، دفترِ مدرسه، دست‌های پینه‌بسته‌ کار، و لبخندهای بی‌ادعا. این عکس دقیقاً همین را یادآوری می‌کند: شهید، اسطوره‌ دوردست نیست؛ فرزند همین خاک است.

سادگی حیات، عظمت شهادت

خرده‌های ریخته روی میزها، مثل برفِ خاکستریِ زمان‌اند؛ زمان روی همه چیز می‌نشیند، اما بعضی نام‌ها را نمی‌تواند پاک کند. حتی اگر دیوارها ترک بردارند، حتی اگر سقف‌ها فرو بریزند، «یاد» می‌ماند. یادِ شهدا شبیه چراغی است که لازم نیست همیشه روشن باشد تا وجودش را حس کنیم؛ کافی است لحظه‌ای خاموشی بیاید تا بفهمیم چه نوری در این شهر جاری بوده است. میناب، با همه‌ گرما و سادگی‌اش، شهدایی داده که نامشان به آدم‌ها جرئتِ ایستادن می‌دهد؛ جرئتِ درست‌بودن در روزگارِ سخت.

این عکس، به‌جای آن‌که مرثیه باشد، دعوت است؛ دعوت به دیدنِ زندگی از زاویه‌ مسئولیت. وقتی به میزهای غبارگرفته نگاه می‌کنیم، می‌پرسیم سهم ما از ادامه‌ این راه چیست؟ شاید سهم ما بزرگ و نمایشی نباشد. شاید فقط این باشد که درست کار کنیم، حق کسی را نخوریم، پشتِ هم را خالی نکنیم، و اگر جایی بی‌عدالتی دیدیم، سکوت نکنیم. شهدا، راه را با جانشان روشن کردند؛ اما نگه داشتنِ این روشنایی با ماست.

فراموش نکن، پژواک سکوت را

این تصویر یادبود شهدای میناب، مثل یک مکث میان هیاهوی زندگی است. مکثی که می‌گوید از کنارِ یادها بی‌تفاوت رد نشویم. در دلِ این سکوت، صدایی هست که آرام اما محکم تکرار می‌کند: «فراموش نکن.» و شاید همین کافی باشد؛ همین که هر بار نگاه‌مان به چنین قاب‌هایی می‌افتد، کمی بهتر شویم، کمی مهربان‌تر، و کمی مسئول‌تر؛ تا خونِ آن‌ها تبدیل به یک خاطره‌ دور نشود، بلکه به یک راهِ روشن در امروزِ ما ادامه پیدا کند.

اگر بخواهیم این عکس را دقیق‌تر بخوانیم، باید مثل کسی نگاه کنیم که وارد یک اتاقِ آشنا شده اما ناگهان می‌فهمد چیزی در آن برای همیشه تغییر کرده است. اینجا همه‌چیز انگار «متوقف» مانده: میزها، خرده‌های پراکنده، پس‌زمینه‌ شلوغ و نیمه‌تار، و آن رنگ قرمزِ برجسته که وسط قاب نشسته و چشم را مجبور می‌کند مکث کند. مکث، همان چیزی است که یادبودها از ما می‌خواهند؛ نه اشکِ فوری، نه شعارِ آماده، فقط چند ثانیه ایستادن و فکر کردن. شهدای میناب هم برای ما همین مکث را به جا گذاشته‌اند: لحظه‌ای که زندگیِ تند و بی‌وقفه، آهسته می‌شود و آدم یادش می‌افتد پشت امنیت و آرامشِ روزمره، چه هزینه‌ای پرداخت شده است.

در این قاب، شکستگی‌ها و تکه‌ها مثل ردِ یک حادثه نیستند؛ بیشتر شبیه ردِ «فرسودگیِ زمان»‌اند. زمان، آرام و بی‌رحم، روی وسایل می‌نشیند، آن‌ها را خاک می‌گیرد، لبه‌ها را می‌پوساند و رنگ‌ها را می‌بَرد. اما عجیب است: هرچقدر هم زمان جلو برود، بعضی چیزها پررنگ‌تر می‌شوند. همین قرمزهای کوچک، همین نشانه‌های شبیه پروانه یا قلب، از دلِ خاکستریِ اطرافشان بیرون زده‌اند و می‌گویند یاد، می‌تواند سرسخت‌تر از فراموشی باشد. انگار عکاس عمداً زندگی را در جایی گذاشته که فکر می‌کنیم همه‌چیز تمام شده؛ تا نشان بدهد «تمام شدن» همیشه پایانِ روایت نیست.

جزییات کوچک، راز بزرگی بر دل دارد

میناب، شهری که ریشه‌اش در کار و گرما و دریا و نخل می‌پیچد، شهدایی دارد که نامشان فقط در تابلوها و سنگ‌ها خلاصه نمی‌شود. نامِ شهید، وقتی زنده می‌ماند که به «رفتار» تبدیل شود. این عکس، با نمایشِ یک فضای ساده و روزمره، یادآوری می‌کند که شهدا از دلِ همین سادگی برخاسته‌اند؛ از خانواده‌هایی که شاید امکانات زیادی نداشتند اما عزت داشتند، از آدم‌هایی که شاید دیده نمی‌شدند اما ستونِ شهر بودند. وقتی یادبود شهدای میناب را می‌بینیم، درواقع داریم تصویرِ مردمی را می‌بینیم که انتخاب کردند در لحظه‌ سخت، کنارِ حق بایستند؛ انتخابی که هزینه داشت و هنوز هم دارد.

یادِ شهید دقیقاً همین‌گونه است: با چیزهای کوچک پیوند می‌خورد. یک خودکار، یک دفترچه، یک تسبیح، یک دستمال‌گردن، یک عکس تاخورده، یا حتی یک تکه کاغذ با چند خط نوشته. در حافظه‌ خانواده‌ها و دوستان، شهید با همین جزئیات زنده است: با یک جمله که گفته، با یک کار خیرِ بی‌صدا، با یک شوخیِ ساده، با یک نگرانی برای آینده‌ بچه‌ها. همین چیزهای کوچک، وقتی کنارِ نامِ شهید قرار می‌گیرند، تبدیل به سند می‌شوند؛ سندِ اینکه قهرمان‌ها الزاماً از جنس افسانه نیستند، از جنس زندگی‌اند.

قرمزهای وسطِ قاب را می‌شود جور دیگری هم دید: مثل گلبرگ‌هایی که روی خاکِ سرد ریخته‌اند، یا مثل بال‌هایی که آماده‌ پروازند. این چند تکه‌ قرمز، به‌جای اینکه تصویر را غمگین‌تر کند، به آن «جهت» می‌دهد. انگار می‌گوید مسیرِ یادبود، فقط رو به گذشته نیست؛ رو به آینده هم هست. شهدا، گذشته‌ ما نیستند که فقط درباره‌شان حرف بزنیم؛ معیارِ آینده‌ ما هستند. هر بار که تصمیم می‌گیریم حق‌کشی نکنیم، هر بار که از دروغ فاصله می‌گیریم، هر بار که در کارمان امانتدار می‌مانیم، در واقع داریم آن قرمزِ زنده را از دلِ خاکستری بیرون می‌کشیم.

یادبود، اگر فقط به مراسم و سالگرد خلاصه شود، آرام‌آرام تبدیل به عادت می‌شود؛ و عادت، خطرناک‌ترین نوع فراموشی است. این عکس به ما تلنگر می‌زند که یاد، نیازمند «تازه شدن» است. تازه شدن یعنی سؤال پرسیدن: اگر شهدا امروز بین ما بودند، از ما چه می‌خواستند؟ احتمالاً نمی‌خواستند فقط اسمشان را تکرار کنیم. می‌خواستند شهرمان سالم‌تر باشد، مردمش به هم اعتماد کنند، جوان‌ها امید داشته باشند، نانِ حلال حرمت داشته باشد، و کسی زیر بارِ بی‌عدالتی له نشود. شهدا رفتند تا ما بتوانیم «آدم» بمانیم؛ و آدم ماند.