۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

خزان آمد دوباره سراغِ  شهر میناب

خزان آمد دوباره سراغِ  شهر میناب

محمود طاووسی به یاد شکوفه های پرپر شده مدرسه شجره طیبه میناب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اشعار شعرا درباره جنگ رمضان و جنایت آمریکا و اسرائیل در حمله به مدرسه شجره طیبه شهر میناب، محمود طاووسی به یاد شکوفه‌های پرپر شده این مدرسه شعری سروده است:

دلم شد شرحه شرحه ز داغِ شهر میناب
زِ غم خاموش گشته چراغِ شهر میناب

پرستوها به افلاک به ناگه پرکشیدند
نمی آیند دیگر به باغِ شهر میناب

به تیرِ خصم بی رحم بدنهاشان شد آماج
از این رو غرق خون شد چو راغِ شهر میناب

زمستان مثل هر سال خرامان داشت می رفت
خزان آمد دوباره سراغِ شهر میناب

تمام شهر مبهوت از این فقدان پر درد
نروییده است امسال بُداغِ شهر میناب

کدامین جرم بودست دلیلِ این جنایت
میانِ سینه بشکست جناغِ شهر میناب

خدایا خُرد گردان تو دستانِ مهاجم
رسان از رحمت خود فراغِ شهر میناب

چو شاهد دید آن دم کتاب و دفتر و خون
خیانت کرد روباه به زاغِ شهر میناب

طاهره تهرانی

