به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی طلاب با محوریت تبیین نقش مساجد و طلاب در تقویت حضور مردمی، به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان همدان و با حضور ائمه جماعات این شهرستان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در فعالیتهای اجتماعی و دینی، اظهار کرد: طلاب با وجود مجاهدتها و فعالیتهای خوب انجام شده اما باید در محلات نقشآفرینی پررنگتری داشته باشیم.
آیتالله حبیب الله شعبانی موثق مسجد را مرکز فرماندهی و محور همافزایی این تجمعات دانست و گفت: به طور قطع حضور مردم در کنار تلاشهای مدافعان این مرز و بوم، زمینهساز پیروزی خواهد بود و همه ما موظف هستیم در این فعالیتها نقش مؤثر خود را ایفا کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منطقه و همراهی ملتها با جریان مقاومت اشاره کرد و افزود: امروز خدا را شکر در نقاط مختلف عالم متحدان بزرگی داریم؛ هرچند برخی کشورها، از جمله برخی دولتهای عربی، ثروتهای عمومی و انفال مسلمانان را در اختیار آمریکا قرار میدهند..
امام جمعه همدان نقش رسانه را در بازتاب درست حوادث بسیار مهم دانست و از طلاب و دغدغهمندان خواست نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
در ادامه، آیتالله موسوی اصفهانی نیز بر استمرار تجمعات مردمی و نقش محوری طلاب در میدانداری این حرکتها تأکید کرد.
