۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

هشدار محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری درباره نزدیک شدن به نوزادان حیات‌وحش

هشدار محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری درباره نزدیک شدن به نوزادان حیات‌وحش

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان نسبت به نزدیک شدن، جابه‌جایی یا انتقال نوزادان حیات‌وحش در طبیعت هم‌زمان با آغاز فصل زادآوری گونه‌های جانوری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: با آغاز فصل بهار و شروع دوره زادآوری بسیاری از گونه‌های حیات‌وحش، از شهروندان و طبیعت‌گردان درخواست می‌شود از نزدیک شدن، جابه‌جایی یا انتقال نوزادان جانوری در طبیعت خودداری کنند؛ زیرا این اقدام می‌تواند به حذف دائمی آن‌ها از زیستگاه طبیعی‌شان منجر شود.

وی گفت: مشاهده نوزادان حیات‌وحش به‌صورت تنها در طبیعت به معنای رها شدن یا مرگ مادر نیست و در بسیاری از موارد، جانوران ماده برای تأمین غذا یا شکار، نوزادان خود را برای مدتی ترک کرده و سپس به محل بازمی‌گردند.

کریمی افزود: در بسیاری از موارد نیز مادر پیش از رسیدن انسان حضور او را احساس کرده و برای محافظت از نوزاد، آن را پنهان کرده و به‌طور موقت منطقه را ترک می‌کند.

وی بیان کرد: هرگونه لمس کردن، بغل کردن یا حتی گرفتن عکس و فیلم از نوزادان حیات‌وحش اقدامی نادرست و خطرآفرین است و تماس انسان می‌تواند استرس شدید به نوزاد وارد کرده و حتی باعث شود مادر به دلیل بوی انسان از پذیرش دوباره آن خودداری کند.

وی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده چنین مواردی بدون نزدیک شدن یا تماس با حیوان، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6796592

