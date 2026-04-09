به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: با آغاز فصل بهار و شروع دوره زادآوری بسیاری از گونههای حیاتوحش، از شهروندان و طبیعتگردان درخواست میشود از نزدیک شدن، جابهجایی یا انتقال نوزادان جانوری در طبیعت خودداری کنند؛ زیرا این اقدام میتواند به حذف دائمی آنها از زیستگاه طبیعیشان منجر شود.
وی گفت: مشاهده نوزادان حیاتوحش بهصورت تنها در طبیعت به معنای رها شدن یا مرگ مادر نیست و در بسیاری از موارد، جانوران ماده برای تأمین غذا یا شکار، نوزادان خود را برای مدتی ترک کرده و سپس به محل بازمیگردند.
کریمی افزود: در بسیاری از موارد نیز مادر پیش از رسیدن انسان حضور او را احساس کرده و برای محافظت از نوزاد، آن را پنهان کرده و بهطور موقت منطقه را ترک میکند.
وی بیان کرد: هرگونه لمس کردن، بغل کردن یا حتی گرفتن عکس و فیلم از نوزادان حیاتوحش اقدامی نادرست و خطرآفرین است و تماس انسان میتواند استرس شدید به نوزاد وارد کرده و حتی باعث شود مادر به دلیل بوی انسان از پذیرش دوباره آن خودداری کند.
وی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده چنین مواردی بدون نزدیک شدن یا تماس با حیوان، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیطزیست اطلاع دهند.
