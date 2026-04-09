۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۲

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:

باید از مستندات جنگ رمضان استفاده حقوقی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انصاری،‌ معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر انسجام ملی و بهره‌گیری حقوقی از مستندات جنگ رمضان تاکید کرد.

وی افزود: مظلومیت و رشادت‌های صورت‌گرفته، پاسخ وجدانی بسیاری از پرسش‌ها را فراهم کرد و حتی افرادی که با ابهامات جدی مواجه بودند، در این شرایط به درک و جمع‌بندی روشنی دست یافتند.

انصاری گفت:شهادت‌های پی‌درپی و اقدامات خشونت‌آمیز، به‌ویژه حادثه میناب، در کنار حمایت‌های برخی قدرت‌ها از آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب شد افکار عمومی جهانی بیش از پیش علیه آنان شکل گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اشاره داشت: مهم‌ترین دستاورد این مقطع، شکل‌گیری غرور ملی، انسجام و یکپارچگی مردم بود؛ به‌گونه‌ای که حضور مستمر مردم در صحنه طی بیش از ۴۰ روز، پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ تحولات اجتماعی محسوب می‌شود.

