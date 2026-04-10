بیش از ۳۰۰ لبنانی در حمله ۸ آوریل به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که اسرائیل در حملات گسترده خود به لبنان در ۸ آوریل بیش از ۳۰۰ نفر را به شهادت رسانده و پلهای منتهی به جنوب را تخریب کرده است.
این سازمان توضیح داد که تخریب پلها، دهها هزار نفر از ساکنان را از دسترسی به غذا و مراقبتهای بهداشتی محروم میکند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین بر لزوم تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل تأکید کرد.
حملات گسترده رژیم اشغالگر خاک لبنان، به ویژه بیروت، پایتخت لبنان را هدف قرار داد و نیروهای اشغالگر در همان روز اعلام توافق آتشبس بین ایران و ایالات متحده توسط پاکستان که شامل لبنان نیز میشد، مرتکب قتل عام علیه غیرنظامیان شدند.
بنابراین، اشغالگران اسرائیلی با حمایت آمریکا این توافق را نقض کردند، علی رغم ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه این توافق شامل لبنان نمیشود.
