  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۲۱

دیده‌بان حقوق بشر:

بیش از ۳۰۰ لبنانی در حمله ۸ آوریل به شهادت رسیدند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تایید کرد: اسرائیل در ۸ آوریل بیش از ۳۰۰ نفر را کشته و درباره پیامدهای انسانی آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که اسرائیل در حملات گسترده خود به لبنان در ۸ آوریل بیش از ۳۰۰ نفر را به شهادت رسانده و پل‌های منتهی به جنوب را تخریب کرده است.

این سازمان توضیح داد که تخریب پل‌ها، ده‌ها هزار نفر از ساکنان را از دسترسی به غذا و مراقبت‌های بهداشتی محروم می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین بر لزوم تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل تأکید کرد.

حملات گسترده رژیم اشغالگر خاک لبنان، به ویژه بیروت، پایتخت لبنان را هدف قرار داد و نیروهای اشغالگر در همان روز اعلام توافق آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده توسط پاکستان که شامل لبنان نیز می‌شد، مرتکب قتل عام علیه غیرنظامیان شدند.

بنابراین، اشغالگران اسرائیلی با حمایت آمریکا این توافق را نقض کردند، علی رغم ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه این توافق شامل لبنان نمی‌شود.

    نظرات

    • فریدون IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ارزشهای انسانی در جهان سقوط کرده ، جنایتی که روزی جهان را به لرزه میافکند امروز به امری عادی تبدیل شده ، قانون جنگل بر جامعه حاکم شده و حق با کسی است که قوی تر و بیرحم‌تر است .
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      بیش از ۳۰۰ لبنانی در حمله ۸ آوریل به شهادت رسیدند سئوال اینجاست پس چرا در شورای بی امنیت سازمان بی ملل قطعنامه ضد اسرائیلی صادر نمی شود
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با چراغ سبز ترامپ بوده است. حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار بوده است و هم اجرای قانون جنگل بود حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی به دلبنان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار هنوز هم تسلیحاتی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار را تامین می کنند.
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      فوری | نتانیاهو: دستور دادم مذاکرات با لبنان به سرعت آغاز شود نخست‌وزیر رژیم اسرائیل ادعا کرد که دستور داده‌است تا مذاکرات با دولت لبنان به سرعت آغاز شود/. و این در حالی است که دستور نتاانیاهو جنایتکار تجاوز و حمله به لبنان و هم بمباران و قتل عام مردم عادی لبنان بود، نه مذاکرات با لبنان
    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      اظهار نظر وزیر جنگ اسرائیل در مورد حملات وحشیانه امروز رژیم به بیروت در حالی که رژیم صهیونیستی در شکستی مفتضحانه به دلیل عدم تحقق اهداف جنگ متجاوزانه صهیونیستی آمریکایی علیه ایران به سر می‌برد و این رژیم عصر امروز در ادامه اقدامات وحشیانه خود، حملات گسترده‌ای علیه لبنان انجام داد، وزیر جنگ این رژیم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی حمله‌ای غافلگیرانه علیه لبنان انجام داده است.
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان به 300 نفر سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند.
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      سئوال ایجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار از سال 1974 تاکنون در فلسطین اشغالی چه غلطی می کنند؟
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

