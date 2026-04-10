گزارش تصادفات فوتی هفته سوم فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر،سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در سومین هفته فروردین ماه، ۵ حادثه مرگبار در معابر پایتخت جان ۵ نفر از شهروندان را گرفت؛ از مرگ راننده‌ی فاقد کلاه موتورسیکلت در تونل رسالت تا برخورد وانت مزدا با تنه‌ی درخت در خیابان دلاوران و سه حادثه مرگبار دیگر که همگی بر اثر خطاهای انسانی رقم خوردند.

سردار موسوی‌پور با ارائه گزارشی از حوادث رانندگی هفته گذشته در پایتخت، جزئیات وقوع ۵ سانحه مرگبار رانندگی را تشریح کرد:متأسفانه در روز شنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه در سه تصادف منجر به فوت ۳ تن از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند که نحوه وقوع به شرح زیر می‌باشد:

عدم استفاده از پل عابرپیاده حادثه مرگبار آفرید: تصادف اول در ساعت ۰۱:۴۴ بامداد در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، قبل از پل عابر پیاده شهرک مرتضی‌گرد بوقوع پیوست.

در این تصادف عابر پیاده (خانمی ۳۵ ساله) به دلیل عدم استفاده از پل عابرپیاده، در حین عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه، با یک دستگاه سواری پراید برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق و صدمات وارده، عابر مذکور جان خود را از دست داد.

عدم استفاده از کلاه ایمنی جان راننده موتورسیکلت را گرفت: تصادف ‌دوم روز شنبه حوالی ساعت ۱۴:۱۵، داخل تونل رسالت به سمت شرق اتفاق افتاد.

در این حادثه راننده یک دستگاه سواری پژو به دلیل عدم‌ توجه به جلو با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که متأسفانه راننده موتورسیکلت (آقایی۶۴ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه به ناحیه سر، در دم جان باخت.

عبور غیرمجاز عابر پیاده از عرض بزرگراه: آخرین تصادف روز شنبه ساعت ۱۴:۴۵، در بزرگراه شهید سلیمانی به غرب نرسیده به پل سید خندان مقابل ایستگاه BRT رخ داد که در آن راننده یک دستگاه سواری ساینا به علت عدم توجه به جلو و اطراف با عابر پیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه مذکور بوده، برخورد نموده که در این حادثه عابر پیاده (آقایی ۶۰ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

وی در ادامه افزود: دیگر تصادف فوتی در روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین حوالی ساعت ۲۳:۲۵ در مسیر غرب به شرق خیابان دلاوران قبل از خیابان سراج اتفاق افتاد.

در این سانحه راننده یک دستگاه وانت مزدا به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک اصله درخت حاشیه خیابان برخورد می‌کند و در اثر شدت ضربه‌ی وارده راننده وانت (آقایی۵۳ ساله) در دم فوت می‌گردد.

آخرین تصادف فوتی هفته‌ی گذشته در ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پنج‌شنبه ۲۰ فروردین بوقوع پیوست.

در این سانحه ترافیکی که در بزرگراه شهید زین‌الدین به غرب مقابل شهرک شهید دقایقی رخ داد، یک دستگاه سواری نیسان با عابر پیاده‌ای که با لباس تیره درحال تردد غیر مجاز و غیر ایمن از عرض بزرگراه بود، برخورد می‌کند و در اثر این اتفاق عابر پیاده‌ی متخلف، در دم جان خود را از دست داد.

سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه رانندگی، مسئولیتی است که به محض استفاده از خودرو آغاز و حتی بعد از ترک آن نیز ادامه دارد، از همه رانندگان عزیز خواست تا با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، حفظ هوشیاری کامل در حین رانندگی ، رعایت سرعت مطمئنه، و احترام به حقوق سایر کاربران ترافیک، گامی در مسیر حفظ جان خود و دیگران بردارند.