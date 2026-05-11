واکنش وزارت بهداشت به «هانتاویروس» در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، با اشاره به افزایش مطالب منتشر شده درباره هانتاویروس در فضای مجازی، تأکید کرد: این ویروس جدید نیست و سال هاست در دنیا شناخته شده است، ضمن اینکه تاکنون هیچ موردی از نوع جدید هانتاویروس در ایران گزارش نشده و جای نگرانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هانتاویروس از سال های گذشته شناخته شده بوده و به طور کلی دو نوع اصلی دارد، افزود: نوعی که بیشتر در آسیا و اروپا مشاهده می شود، عمدتاً تب خونریزی دهنده همراه با نارسایی کلیوی ایجاد می کند و نوع جدیدتر آن که بیشتر در قاره آمریکا به ویژه آمریکای جنوبی دیده می شود، ریه ها را درگیر کرده و موجب مشکلات قلبی - ریوی می شود.

رئیسی افزود: آنچه این روزها بیشتر درباره آن صحبت می شود، مربوط به موارد ابتلا در یک کشتی تفریحی بوده که از آرژانتین به سمت جزایر قناری در حال حرکت بوده است. در این کشتی چند نفر مبتلا شدند که برخی از آنها حتی به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند و تعدادی نیز جان خود را از دست دادند.

معاون وزیر بهداشت درباره نحوه انتقال این ویروس گفت: هانتاویروس عمدتاً از طریق جوندگان، به ویژه موش و فضولات این حیوان منتقل می شود. در نوع جدید این ویروس، درگیری ریوی و قلبی شدیدتر است و به همین دلیل بیماران کشتی مذکور عمدتاً با علائم قلبی - ریوی مواجه بودند.

رئیسی با بیان اینکه انتقال اصلی بیماری از حیوان به انسان است، تصریح کرد: انتقال انسان به انسان بسیار نادر است و فقط در شرایط خاص ممکن است رخ دهد؛ به عنوان مثال، فردی که ویروس را از جوندگان دریافت کرده، در تماس بسیار نزدیک و طولانی مدت در فضای بسته با فرد دیگری قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت نسبت به این ویروس، به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا هشدارهایی داده اما خطر همه گیری آن را بسیار پایین اعلام کرده و این ویروس اساساً ویژگی هایی شبیه کرونا ندارد که بتواند همه گیری گسترده ایجاد کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ موردی از نوع جدید هانتاویروس در کشور ما گزارش نشده و حتی در کشورهای اطراف ایران نیز گزارشی در این زمینه وجود نداشته است. تمرکز موارد اخیر بیشتر بر همان کشتی تفریحی بوده و افرادی که در آن حضور داشته اند، تحت ارزیابی و قرنطینه قرار گرفته اند.

وی درباره درمان این بیماری گفت: درمان هانتاویروس مانند بسیاری از بیماری های ویروسی، حمایتی است و در حال حاضر دارو یا واکسن اختصاصی مؤثری برای آن وجود ندارد.

رئیسی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی اظهار کرد: رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی می تواند در برابر بسیاری از بیماری های ویروسی، از جمله هانتاویروس، محافظت ایجاد کند. مردم نیز به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند؛ در صورت وجود هرگونه مورد مهم، وزارت بهداشت به صورت رسمی اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی خود، آموزش ها و اطلاع رسانی لازم را به پزشکان سراسر کشور انجام داده و آزمایشگاه های مجهزی نیز برای تشخیص این ویروس در کشور وجود دارد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، بررسی های لازم انجام شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: هدف از ارائه این توضیحات، آگاهی بخشی و اطمینان خاطر مردم است و در حال حاضر هیچ مشکل یا نگرانی خاصی درباره هانتاویروس در کشور وجود ندارد.