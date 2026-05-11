نبویان: جنگ امروز تقابل اسلام ناب با جبهه کفر است

حجت‌الاسلام سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز دشمن به دنبال این است که این پرسش را در ذهن‌ها ایجاد کند که آیا ایران در جنگ ۴۰ روزه اخیر پیروز شده یا شکست خورده است و موضوع مذاکرات را نیز در همین چارچوب مطرح می‌کند.



وی با تأکید بر ضرورت «روایت فتح» برای مردم افزود: باید بدون شعارزدگی، واقعیت‌های موجود و پیروزی ملت بزرگ و قهرمان ایران در این جنگ ۴۰ روزه تبیین شود تا مشخص شود ایران در چه جایگاهی قرار دارد و آمریکا و رژیم صهیونیستی در چه موقعیتی هستند.



نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تقابل آمریکا با ملت ایران بر سر نفت، انرژی هسته‌ای یا موشک نیست، گفت: مسئله اصلی، اصل اسلام است و این جنگ، جنگ اسلام و کفر است.



حجت الاسلام نبویان با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره «اسلام آمریکایی» و «اسلام ناب محمدی (ص)» تصریح کرد: اسلامی که انقلاب اسلامی پرچم آن را برافراشته، اسلامی است که در کنار عبادات، مبارزه با طاغوت را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد و بدون مقابله با جبهه استکبار، مفهوم اسلام کامل نخواهد بود.



وی با استناد به آیاتی از قرآن کریم افزود: قرآن کریم بر عدم پذیرش ولایت کفار و مبارزه دائمی آنان با مسلمانان تا بازگرداندن آنها از دین تأکید دارد و از این رو، تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی در چارچوب همین آموزه‌ها تعریف می‌شود.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدرت آمریکا در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی گفت: بودجه نظامی آمریکا بیش از هزار میلیارد دلار است، در حالی که بودجه دفاعی ایران کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و آمریکا دارای حق وتو در شورای امنیت و نفوذ گسترده در اقتصاد جهانی است و بسیاری از کشورها جرأت مقابله با آن را ندارند.



حجت الاسلام نبویان با بیان اینکه با وجود این قدرت، آمریکا در برابر ملت ایران شکست خورده است، اظهار کرد: از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا برای جلوگیری از پیروزی انقلاب تلاش کرد اما ناکام ماند. پس از آن نیز در ماجرای تجزیه‌طلبی‌ها، جنگ تحمیلی هشت‌ساله با حمایت ۳۸ کشور، حمله به سکوهای نفتی و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، تحریم‌های گسترده و حوادث سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸، ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴، نتوانست به اهداف خود دست یابد.



وی افزود: دشمن در سال ۱۴۰۴ به این جمع‌بندی رسید که جمهوری اسلامی ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد و این زمان را فرصت طلایی برای ضربه نهایی می‌دانست و آنان مدعی بودند بازوهای منطقه‌ای ایران از جمله حزب‌الله، حشدالشعبی و یمن تضعیف شده‌اند و با سقوط سوریه، مسیر پشتیبانی ایران قطع شده است.



نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنین با اشاره به مشکلات داخلی از جمله ناترازی در برق و آب، مسائل مربوط به پرداخت‌ها و برخی اعتراضات صنفی، دشمن تصور می‌کرد ایران در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارد.



حجت الاسلام نبویان با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه ایران گفت: در این جنگ، فرمانده سپاه، فرمانده موشکی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نیز رهبر معظم انقلاب هدف قرار گرفتند و جمهوری اسلامی ایران چند ساعت بعد پاسخ داد.



وی تأکید کرد: با وجود برآورد دشمن مبنی بر پایان کار جمهوری اسلامی در مدت کوتاه، ملت ایران بار دیگر در برابر فشارها ایستادگی کرد و روند شکست‌های آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی ادامه یافت.