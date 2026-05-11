به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی، فرماندار پلدختر، از تشدید نظارت و بازرسی‌ها بر بازار این شهرستان و پلمب واحدهای متخلف خبر داد.

انجام ۵۵۰ نظارت و بازرسی طی دو ماه گذشته

عزیزی اظهار داشت: طی دو ماه گذشته ۵۵۰ نظارت و بازرسی توسط اکیپ‌های بازرسی انجام شده که ۴۵ تخلف و گران‌فروشی برای واحدهای صنفی متخلف ثبت شده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده حجم بالای نظارت‌های میدانی بر بازار شهرستان است.

انبارهای پلدختر مملو از کالاهای اساسی؛ مشکلی در تأمین کالا وجود ندارد

فرماندار پلدختر با بیان اینکه انبارهای شهرستان پلدختر مملو از کالاهای اساسی است و مشکلی در تأمین کالا وجود ندارد، افزود: مردم می‌توانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تأمین کنند.

پلمب دو واحد نانوایی و یک واحد مرغ‌فروشی متخلف

فرماندار پلدختر گفت: به دستور دادستان پلدختر، دو واحد نانوایی متخلف و یک واحد صنفی مرغ‌فروشی در شهرستان پلمب شدند.

وی تصریح کرد: با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

عزیزی افزود: بازرسی‌ها توسط کارگروه‌های آرد و نان و تنظیم بازار با حضور نمایندگان فرمانداری، صمت، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و جهاد کشاورزی ادامه دارد و با واحدهای صنفی متخلف برخورد می‌شود.