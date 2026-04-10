به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: اعلام جنگ و صلح طبق قانون اساسی تنها از اختیارات ولیفقیه است و هیچ فرد یا نهادی حق دخالت در این موضوع را ندارد.
وی تأکید کرد: همه ما باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم؛ نه از ایشان جلوتر حرکت کنیم و نه عقب بمانیم، چرا که هر دو مسیر به گمراهی منتهی خواهد شد.
کریمیتبار در ادامه با بیان اینکه آمریکا در برابر اراده ملت ایران مجبور به عقبنشینی شد، اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با تهدید نظامی و اعزام ناوها و تجهیزات جنگی میتواند ملت ایران را تسلیم کند، اما وقتی دید مردم ایران از تهدیدها هراسی ندارند، با شکست راهبردی مواجه شد.
وی افزود: هیمنه افسانهای نیروی دریایی و هوایی آمریکا در برابر اراده ملت ایران فرو ریخت و آنها در نهایت ناچار شدند برای خروج از این وضعیت به پیشنهاد آتشبس تن دهند.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: شهادت این رهبر مجاهد، زلزلهای در قلب مسلمانان و آزادگان جهان ایجاد کرد و موجی از حمایت و همدلی با جبهه مقاومت را در سراسر جهان به راه انداخت.
وی همچنین شهادت سردار سرافراز رئیس سازمان اطلاعات سپاه، سردار کاظمی، و سید کمال سرازی از خدمتگزاران باسابقه وزارت امور خارجه و نیز شهادت مردم مظلوم لبنان را تسلیت گفت.
کریمیتبار با بیان اینکه استوارترین تکیهگاه مسلمانان در سختترین شرایط، ایمان به ربوبیت خداوند است، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی این بود که قدرت نرم ایمان به خدا را در جهان معاصر به نمایش گذاشت و همواره تأکید داشت که قدرتهای استکباری در برابر قدرت الهی شکستپذیر هستند.
