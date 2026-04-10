مردم زرین دشت چله نشین شهادت قائد امت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه جمعه زرین دشتی ها همانند چهل شب گذشته همپای مردم سراسر ایران اسلامی با حضور گسترده و پرشور خود ، عشق و ارادتشان را به قائد شهید امت، امام خامنه ای به نمایش گذاشتند.
عزاداری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی به صورت پیمایش اقتدار و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای برگزار شد.
زرین دشت -مردم زرین دشت در جنوب شرق استان فارس شامگاه جمعه ۲۱ فروردین ماه با بغضی فروخورده در ماتم رهبر شهید انقلاب، با اتحاد و ایستادگی خود، پاسخی کوبنده به دشمنان انقلاب دادند.
