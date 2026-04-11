رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه پاسخ ایران را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ابراهیم حسیمان اوغلو، رییس فدراسیون فوتبال ترکیه با ارسال نامه‌ای نسبت به تبریک صمیمانه مهدی تاج رئیس فدراسیون جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس AFC قدردانی کرد.

در بخشی از متن پیام حسیمان اوغلو آمده است:

مایلم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از شما و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به خاطر صمیمانه‌ترین تبریکاتتان به خاطر راهیابی ما به جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ ابراز کنم.

واقعاً از سخنان محبت آمیز شما که از تلاش و فداکاری بازیکنان و مربیان ما قدردانی می کند، سپاسگزارم. باعث افتخار است که این شادی را با دوستانمان در جامعه فوتبال ایران به اشتراک بگذاریم. مشتاقانه منتظر تماشای دستاوردهای هر دو تیم هستیم و امیدوارم تورنمنتی عالی وپر از موفقیت برای همه ما باشد.

بار دیگر از صمیم قلب از آرزوهای خوبتان تشکر می‌کنم.