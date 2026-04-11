فصل پرورش میگو در مزارع خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به فعالیت‌های انجام شده با وجود شرایط حساسی که در سطح کشور وجود دارد، افزود: اقدامات و تدابیر لازم برای آغاز سال زراعی در حوزه تکثیر و پرورش میگو انجام شده و دو مرکز تکثیر آماده فعالیت و همه بخش‌ها از آمادگی لازم برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه خوزستان پنجمین استان تولید کننده میگوی پرورشی به شمار می رود، گفت: با هماهنگی و مشارکت بخش های خصوصی و دولتی در سال گذشته دو هزار و ۵۸۰ تن میگو از سطح یک‌هزار و ۳۴ هکتار مزارع پرورش میگو در استان برداشت شده است.

موسوی ادامه داد: امسال پیش بینی شده در صورت عدم بروز مشکل خاص، تعداد مزارع فعال پرورشی استان از ۶۷ به ۷۲ مزرعه در سطح زیرکشت بیش از یک هزار و ۱۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت و مجتمع یک هزار و ۱۱۱ هکتاری و مزارع طرح یک هزار و ۱۱۶ هکتاری پرورش میگوی هندیجان در صورت صدور مجوز کانال آبرسان وارد مدار تولید می شود.