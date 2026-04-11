حجت الاسلام محمدیان: رمز ظهور حضور مردم در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان شامگاه چهل و دومین شب شهادت قائد امت در اجتماع مردم لنگرود اظهار کرد: امام شهید تا لحظه شهادت، قدردان حضور و حمایت شما از انقلاب بودند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این به مادران دلاور شهدای لبنانی و یمنی قبطه می خوردیم، تصریح کرد: اکنون دنیا به مادران، زنان، جوانان، پیران و حتی کودکان ما قبطه می خورد که با وجود شهادت عزیزان و خانواده خود همچنان مانند حضرت زینب استوار ایستاده اند و حماسه می خوانند.

حجت الاسلام محمدیان با تاکید بر حماسه سازی ملت ایران در این ایام، ادامه داد: همین ایستادگی شما باعث شد که آمریکا به کشورهای منطقه برای آمدن ما به میز مذاکره آمدن، التماس کند.

وی افزود: ما می دانیم که آمریکا شیطان بزرگ است این مذاکرات حجت را بر کشورهای منطقه تمام می کند و به لطف خداوند رئیس تیم مذاکرات نیز فرد شایسته و متدینی است و جای نگرانی وجود ندارد.

مدیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گیلان، با تاکید بر حفظ لزوم وحدت، بیان کرد: هر سخنی که اتحاد ما را از بین ببرد، نفس شیطان است.

وی خاطرنشان کرد: این اتحاد بی نظیر اثر خون رهبر شهید است و اجازه نخواهیم داد هیچ بدخواه یا نادانی آن را از بین ببرد.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه دست خداوند ما را به سنگر خیابان آورده، اذعان کرد: خداوند وعده داده است کسی که خدا را یاری کند خداوند او را یاری می کند، یقین بدانید که وعده ی خداوند حق است.

وی با اشاره به اینکه آمار شهدای این چهل روز کمتر از آمار شهدای اغتشاشات دو روزه ی دی ماه است، عنوان کرد: نباید از یاد برد که تقرفه و چند دستگی از حمله دشمن خارجی مخرب تر است و باعث طمع دشمن می شود.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه خداوند دشمن ما را احمق آفریده است، گفت: دشمن قصد داشت با به شهادت رساندن رهبر عزیز ما، بر طبل اغتشاشاتی دیگر در خیابان ها بدمد اما خداوند این ملت را یکپارچه کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گیلان در پایان تاکید کرد: رهبر شهید ما با وجود آگاهی بر خطرات، آگاهانه شهادت را انتخاب کرده و در دفتر کار خود ماندند، این یکپارچی قلوب مومنین اثر انتخاب آگاهانه ایشان است.