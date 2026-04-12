به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی در تحلیل‌های خود به نقد تند عملکرد و اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم پرداخته و اعلام کردند: سخنان هذیان‌گونه نتانیاهو به دنبال سقوط او در نظرسنجی‌ها، ناشی از انزوای فزاینده بین‌المللی و شکست نظامی اش در جنگ با ایران است.

این رسانه ها اعلام کردند که نظرسنجی‌های پایان هفته برای نتانیاهو وحشتناک بود و نشان می داد که وی کرسی‌های کنست را از دست داده و ائتلاف حاکم وی کوچک تر شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی افزودند که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از کاهش شدید حمایت از نتانیاهو در مقابل جهش قدرت و محبوبیت نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق این رژیم است.

این رسانه ها اعلام کردند که سخنان نتانیاهو بیانگر یک حقیقت خطرناک است، مبنی بر این که او به جنگ اعتیاد پیدا کرده و یهودی ها را قربانی هوس حکمرانی بی‌پایان خود می‌کند.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند: نتانیاهو ترامپ را به راه انداختن جنگی وسوسه کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا از آن زخمی، فرسوده، منزوی و در سطح داخلی و خارجی از نظر سیاسی شکست‌خورده خارج شد.

این رسانه ها در پایان اعلام کردند: نتانیاهو اسرائیلی‌ها را در جهان منزوی و طرد شده کرده، به طوری که آنان اکنون با خطر شکایت‌های قضایی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی روبه‌رو هستند.