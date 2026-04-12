به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص دستور جلسه امروز - یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵- شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران، اظهار کرد: مهرماه سال گذشته آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های شهرداری تهران به تصویب رسید که جزییات معاملاتی تمام واحدهای تابعه شهرداری به جز سازمان املاک و مستغلات، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران را مشخص می‌کرد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز شورای شهر تهران آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران هم بررسی و تصویب شد. با توجه به شرایط خاص این سازمان، آیین نامه مالی معاملاتی آن هم تفاوت هایی دارد که این موارد در جلسه امروز شورا بررسی و تصویب شد.

آخوندی افزود: از این‌پس با تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، هر سازمان، شرکت یا منطقه ای در پایتخت بخواهد در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری انجام دهد بر اساس همین آیین نامه مالی معاملاتی اقدام خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات هم در دستور جلسات آینده شورا خواهد بود.