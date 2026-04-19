به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به مصوبات چهارصد و چهارمین جلسه امروز شورای شهر تهران، اظهار کرد: در جلسه امروز، در ابتدا بودجه ۴۳ سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بودجه خالص سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری با رقم ۷۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان تصویب و به ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران افزوده شد.
آخوندی با اشاره به دستور جلسه دوم، گفت: در جلسه امروز آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت و تفاوتهای این آیین نامه با آییننامه تیپ که در مهر ماه ۱۴۰۴ تصویب شده بود، اصلاح و تصویب شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: هفته گذشته آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و این جلسه نیز آیین نامه سازمان املاک و مستغلات با اصلاحات لازم در حوزه معاملات مالی به تصویب رسید.
