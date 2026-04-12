 هشدار شرکت های نفتی آمریکا درباره بغرنج شدن بحران انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد که روسای سه شرکت نفتی آمریکا درباره بغرنج شدن بحران انرژی در صورت بسته ماندن تنگه هرمز هشدار دادند.

روسای سه شرکت بزرگ نفتی آمریکا هشدار دادند که در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، بحران انرژی بدتر خواهد شد.

این رسانه همچنین به نقل از سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاستن از تاثیرات منفی جنگ به بخش خصوصی روی آورده است.

این در حالی است که روزنامه ال پائیس اسپانیا در گزارشی تحلیلی عنوان کرد: بسته شدن تنگه هرمز در نتیجه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، دومین «شوک» انرژی در چهار سال پس از جنگ اوکراین، پیامدهایی میان‌مدت همچون نفت گران‌تر، مسیرهای جایگزین تامین و شتاب‌گیری برقی‌سازی برجای خواهد گذاشت.