۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

وال استریت ژورنال یکی دیگر از دروغ های ترامپ را رو کرد 

در حالی که دونالد ترامپ مدعی انهدام نیروی دریایی ایران در طول جنگ شده بود، روزنامه وال استریت فاش کرد که بخش اعظم نیروی دریایی ایران هنوز باقی است و می تواند تنگه هرمز را مسدود نگه دارد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که آمریکا گرچه توانسته بخشی از ناوگان دریایی ایران را منهدم کند، اما در حذف ناوگانی که تهران برای کنترل تنگه هرمز به آن متکی است، موفق نبوده است.

وال استریت ژورنال در گزارشی با طرح این ادعا که حملات آمریکا به ایران کمتر از نیمی از ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران را از بین برده است، تاکید کرد که بیش از ۶۰ درصد از ناوگان قایق‌های تندرو سپاه پاسداران همچنان سالم بوده و تهدیدی مداوم برای تنگه هرمز محسوب می‌شوند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده است که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را به صورت کامل منهدم کرده و این نیروها دیگر نمی‌توانند تهدیدی برای تنگه هرمز باشند.

دیوید دی روش، مقام سابق پنتاگون نیز گفت که قایق‌های کوچک‌ترکه تعدادشان بیشتر است، در مقایسه با کشتی‌های بزرگ، قابل رهگیری نیستند.

کریس لانگ، مقام سابق نیروی دریایی انگلیس نیز فاش کرد که سپاه پاسداران از حوضچه‌های زیرزمینی پنهان در امتداد سواحل صخره‌ای برای نگهداری صدها قایق تهاجمی کوچک استفاده می‌کند.

پژوهشگران « موسسه واشنگتن» به این روزنامه آمریکایی تاکید کردند که از بین بردن توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران به ویژه قایق‌های تهاجمی به زمان زیادی نیاز دارد.

    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ادامه دار شدن این جنگ به نفعه امریکا نیست چون یک جنگ غیر قانونی وغیر اخلاقی وغیر انسانیه وربطی هم به امریکا نداره ،و به ضرر امریکاست
      • گوزانی IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        آهان. پس به ضرر ما نیست. خوشحال هستیا. جگر گوشه های مردم دارند تکه تکه میشوند. آخرش هم داشته ایی برامون نمی‌مونه.
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      کاش آمریکا و اسرائیل و وطن فروشا دیگه دست از سر ایران بردارن برن یه جا دیگه جهان سرگرم شن یه عالمه زخم به ایران زدن دیگه بسه واقعا
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      یکی از بند های اصلی توافق که بارها تکرار شد این بود که از جنگ جدید جلوگیری بشه در نتیجه اگر توافق میشد خوب بود دیگه امریکا اجازه حمله نداشت ضمن اینکه یه بازدارندگی هم جلو اسرائیل داشتیم ولی الان.. دوبار تاحالا اینکار و کردن باید منتظر دفعه سوم و چهارم و پنجم باشیم هروقت دلشون بخواد هرکاری دلشون بخواد میکنند! توافق بازدارندگی خوبی به ایران میداد در مقابل اونا
      • علی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        البته قدرت نظامی،سیاسی،اقتصادی از جنگ جلوگیری میکنه نه توافق، توافق یک تکه کاغذ هست که براحتی پاره ش میکنن گویی از اول وجود نداشته.
    • علیرضا IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ترامپ معروفه به دروغ پردازی وغلط اضافه کردن.بارهاگفته هرچه ایران داشته نابودکردیم اما ازطرفی آمریکاوکل جهان می بینند ایران تمام پایگاههای آمریکاومنطقه رو بی وقفه هدف قرارمیده،اسرائیل رو موشک بارون میکنه وتنگه هرمز رو هم تحت نظارت واختیارکامل داره!!.البته ترامپ چاره ای جز دروغپردازی نداره چون الان شبیه گربه ایه که تو بن بست افتاده ومدام به درودیوارچنگ میندازه وبعدکه خسته میشه ومیو میو میکنه ویه گوشه کز میکنه.بعدچندروز دوباره یه دروغ دیگه میگه وبازخسته میشه ومیومیو میکنه!.

