وال استریت ژورنال یکی دیگر از دروغ های ترامپ را رو کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که آمریکا گرچه توانسته بخشی از ناوگان دریایی ایران را منهدم کند، اما در حذف ناوگانی که تهران برای کنترل تنگه هرمز به آن متکی است، موفق نبوده است.
وال استریت ژورنال در گزارشی با طرح این ادعا که حملات آمریکا به ایران کمتر از نیمی از ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران را از بین برده است، تاکید کرد که بیش از ۶۰ درصد از ناوگان قایقهای تندرو سپاه پاسداران همچنان سالم بوده و تهدیدی مداوم برای تنگه هرمز محسوب میشوند.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده است که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را به صورت کامل منهدم کرده و این نیروها دیگر نمیتوانند تهدیدی برای تنگه هرمز باشند.
دیوید دی روش، مقام سابق پنتاگون نیز گفت که قایقهای کوچکترکه تعدادشان بیشتر است، در مقایسه با کشتیهای بزرگ، قابل رهگیری نیستند.
کریس لانگ، مقام سابق نیروی دریایی انگلیس نیز فاش کرد که سپاه پاسداران از حوضچههای زیرزمینی پنهان در امتداد سواحل صخرهای برای نگهداری صدها قایق تهاجمی کوچک استفاده میکند.
پژوهشگران « موسسه واشنگتن» به این روزنامه آمریکایی تاکید کردند که از بین بردن توانمندیهای دریایی جمهوری اسلامی ایران به ویژه قایقهای تهاجمی به زمان زیادی نیاز دارد.
