به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارک وارنر سناتور دموکرات مطرح آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سیانان» اعلام کرد: ترامپ چگونه میخواهد تنگه هرمز را بازگشایی کند و ما چگونه میخواهیم کشتیها را از آن عبور دهیم!
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش در حالی که تحت فشار افکار عمومی جهان به دلیل تبعات اقتصادی جنگ افروزیاش علیه ایران قرار گرفته است، بار دیگر تهدید نخنمای خود علیه تهران را این بار با ادعای واهی بستن تنگه هرمز مطرح کرد؛ ادعایی که حتی از سوی شخصیتهای کشورش مورد انتقاد قرار گرفته است.
