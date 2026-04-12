به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی دوست عصر یکشنبه در بازدید از مرکز تکثیر میگو در شهرستان تنگستان ضمن قدردانی از اهتمام جدی دستاندرکاران این صنعت، اظهار داشت: استان بوشهر در خط مقدم تولید و تأمین لارو میگوی کشور قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران، ادامه داد: بازدید امروز نشان داد که با تکیه بر دانش فنی و پشتکار ستودنی بخش خصوصی، چرخهای تولید حتی در شرایط سخت نیز با قدرت در حال چرخش است و ما مصمم هستیم تا با رفع موانع، مسیر توسعه این صنعت حیاتی را هموارتر کنیم.
استان بوشهر قطب اصلی تأمین لارو میگوی کشور
مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز با تأکید بر ظرفیتهای بسیار خوب استان بوشهر در حوزه آبزیپروری، تصریح کرد: استان بوشهر هماکنون با بهرهگیری از ۲۳ مرکز تکثیر فعال، قطب اصلی تأمین لارو میگوی کشور محسوب میشود.
عقیل امینی افزود: اگرچه در این میان، یکی از مراکز تکثیر ما به دلیل آسیبهای بهجامانده از دوران جنگ تحمیلی دچار آسیب های جدی شده ، اما به لطف همت بلند و پیگیریهای بیوقفه بخش خصوصی در دیگر کارگاهها روند تولید لارو میگو ادامه دارد که این موضوع نشاندهنده تابآوری و عزم راسخ فعالان این عرصه است.
امینی در پایان با نگاهی خوشبینانه به آینده این صنعت گفت: با برنامهریزیهای انجام شده و پتانسیل بالای استان، امیدواریم سال پیشرو، سالی درخشان و پربار برای تولید میگوی استان باشد و شاهد ثبت رکوردهای جدید در این صنعت باشیم که بیشک نتیجه همافزایی دولت و بخش خصوصی است.
