ارزیابی خسارات جنگ رمضان در روستاهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور عطایی عصر امروز یکشنبه در حاشیه سفر یکروزه نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای ارزیابی خسارات وارده از جنگ تحمیلی در لرستان، اظهار داشت: در جریان این سفر، بازدید میدانی از تأسیسات و اماکن صنعتی، کشاورزی و ابنیه روستایی مورد اصابت مستقیم در جنگ اخیر آمریکایی - صهیونی صورت گرفت.
وی ادامه داد: جلسه کاری و بازدید میدانی از اماکن و تأسیسات خسارتدیده از جنگ با دعوت از نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با حضور ادارات کل جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و صنعت، معدن و تجارت استان برای ارزیابی خسارات وارده از جنگ در سطح روستاهای استان امروز برگزار و ضمن استماع گزارشهای دستگاههای اجرایی در حوزههای مربوطه، بازدیدهای میدانی از محل اصابت پرتابههای جنگی به عمل آمد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری، گفت: دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در خلال جنگ و بهصورت روزانه گزارش خسارات را از دستگاههای اجرایی اخذ و از ابتدایی جنگ، بر اساس درخواست معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری مرتباً گزارش نموده است.
عطایی، افزود: باتوجهبه ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات اماکن و تأسیسات روستایی مورد اصابت پرتابههای دشمن توسط دستگاههای اجرای، مهلت ارسال و تکمیل اطلاعات برابر فایل ارسالی تا عصر روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۵.۱.۲۴ است و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفاند در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرمهای ارزیابی و تعیین خسارت بر اساس دستورالعملهای صادره اقدام نمایند.
وی ادامه داد: نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همراه مدیران دستگاههای اجرایی و بخشدار مرکزی خرمآباد از منازل خسارتدیده روستاهای «انگز» و «تلوری علیا» بخش مرکزی، انبارهای ذخیره گندم اتحادیه تعاون روستایی استان و لکههای صنعتی (سنگبریها، کارخانه تولید بتون و...) بخش مرکزی شهرستان خرمآباد به نمایندگی از کل استان بازدید کردند و با مالکین آنها در خصوص نحوه دریافت خدمات و اهتمام دولت برای جبران خسارات در آیندهٔ نزدیک ملاقات داشتند.
