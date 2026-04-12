  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

ارزیابی خسارات جنگ رمضان در روستاهای لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان از ارزیابی خسارات جنگ رمضان به روستاهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور عطایی عصر امروز یکشنبه در حاشیه سفر یک‌روزه نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای ارزیابی خسارات وارده از جنگ تحمیلی در لرستان، اظهار داشت: در جریان این سفر، بازدید میدانی از تأسیسات و اماکن صنعتی، کشاورزی و ابنیه روستایی مورد اصابت مستقیم در جنگ اخیر آمریکایی - صهیونی صورت گرفت.

وی ادامه داد: جلسه کاری و بازدید میدانی از اماکن و تأسیسات خسارت‌دیده از جنگ با دعوت از نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با حضور ادارات کل جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و صنعت، معدن و تجارت استان برای ارزیابی خسارات وارده از جنگ در سطح روستاهای استان امروز برگزار و ضمن استماع گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مربوطه، بازدیدهای میدانی از محل اصابت پرتابه‌های جنگی به عمل آمد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری، گفت: دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در خلال جنگ و به‌صورت روزانه گزارش خسارات را از دستگاه‌های اجرایی اخذ و از ابتدایی جنگ، بر اساس درخواست معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری مرتباً گزارش نموده است.

عطایی، افزود: باتوجه‌به ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات اماکن و تأسیسات روستایی مورد اصابت پرتابه‌های دشمن توسط دستگاه‌های اجرای، مهلت ارسال و تکمیل اطلاعات برابر فایل ارسالی تا عصر روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۵.۱.۲۴ است و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلف‌اند در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرم‌های ارزیابی و تعیین خسارت بر اساس دستورالعمل‌های صادره اقدام نمایند.

وی ادامه داد: نمایندگان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخشدار مرکزی خرم‌آباد از منازل خسارت‌دیده روستاهای «انگز» و «تلوری علیا» بخش مرکزی، انبارهای ذخیره گندم اتحادیه تعاون روستایی استان و لکه‌های صنعتی (سنگ‌بری‌ها، کارخانه تولید بتون و...) بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد به نمایندگی از کل استان بازدید کردند و با مالکین آنها در خصوص نحوه دریافت خدمات و اهتمام دولت برای جبران خسارات در آیندهٔ نزدیک ملاقات داشتند.

کد مطلب 6799330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها