۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

ذخایر استراتژیک دارو در جنگ دست نخورد

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: در جنگ رمضان، ذخایر استراتژیک دارویی کشور دست نخورد.

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دارو در جنگ اخیر اشاره کرد و افزود: در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان، با کمبود دارویی مواجه نبودیم.

وی با عنوان این مطلب که تاب آوری صنعت دارویی کشور از سطح بالایی برخوردار است، اظهار داشت: اگر جنگ اخیر طولانی‌تر می‌شد، باز هم دچار کمبود دارو نمی‌شدیم.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: مردم در جنگ اخیر نگران کمبود دارو نبودند و ذخایر استراتژیک دارویی کشور نیز دست نخورده است.

احمدی با اشاره به گستردگی نظام دارویی کشور، افزود: وجود ۱۸ هزار داروخانه در سطح کشور، وضعیت دسترسی مردم به دارو را تسهیل کرده است.

وی با اعلام اینکه در طول جنگ اخیر ۲۵ واحد دارویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، ادامه داد: به رغم این آسیب‌ها، اما صنعت داروسازی به صورت شبانه روزی مشغول تولید دارو بود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: وقتی می‌گوییم که ۹۸ درصد بازار دارویی کشور در اختیار تولید داخل است، اهمیت آن در چنین شرایطی نمایان می‌شود.

کد مطلب 6799686
حبیب احسنی پور

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      هر جا میرم دارومو بگیرم یه برگه بیشتر نمیدن
    • یاور IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      مردم ایران فهم ودرک بالایی دارندوشرایط کشور رو درزمان جنگ کاملا درک میکنندبنابراین نیازی به درج اینگونه خبرها نیست چون دشمنان متجاوز بسیاری ازاخبارداخلی ایران رو موردسوء استفاده قرارمیدن

