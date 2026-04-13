۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

 پزشکیان انتصاب نخست وزیر جدید نپال را تبریک گفت

 پزشکیان انتصاب نخست وزیر جدید نپال را تبریک گفت

 رئیس جمهور در پیامی انتصاب آقای بالندرا شاه به عنوان نخست وزیر جدید را نپال تبریک گفت و بر آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های همه جانبه با این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک انتصاب آقای بالندرا شاه به عنوان نخست وزیر جدید نپال تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه و حسنه با نپال در طول شش دهه گذشته را که همواره مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک بوده است ارج نهاده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری های همه جانبه با نپال در عرصه های اقتصادی، تجاری، انرژی، گردشگری، کشاورزی و آموزشی اعلام می دارد.

پزشکیان ضمن آرزوی موفقیت برای نخست وزیر جدید نپال و پیشرفت و سربلندی برای مردم این کشور تاکید کرد : امیدواریم تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه های اجرایی و سیاسی، نقش کلیدی در تحکیم بیش از پیش این روابط و گشودن افق های تازه همکاری دو کشور ایفا نماید.

محسن صمیمی

