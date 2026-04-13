۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

یارانه فروردین سه دهک اول واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۲ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۸۲ مربوط به فروردین ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۱۰ هزار و ۹۶۹ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

گفتنی است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۳۹۱ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.

طیبه بیات

    • دادا IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      چه واریزی ،چه مبلغی،اولا واریز نشده،خبر درست بزارید

