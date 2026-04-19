۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

یارانه فروردین دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۲ به حساب ۱۵ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه مرحله ۱۸۲ به مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد.

این سازمان اعلام کرد: مبالغ واریزی با احتساب کسر اقساط تسهیلات سرپرستان خانوارهای وام‌گیرنده محاسبه و پرداخت شده است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجموع ۴۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۹۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آن‌ها به‌صورت ماهانه از طریق ۲۸ بانک عامل به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

زهره آقاجانی

