۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

امدادرسانی به فرد سقوط کرده از ارتفاعات کوه لاگرگ

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به فرد سقوط کرده از ارتفاعات کوه لاگرگ در روستای دهنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاعات کوه لاگرگ در روستای دهنو دریافت شد. بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان کلار به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از عبور از مسیرهای صعب‌العبور و دسترسی به مصدوم، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم از جمله تثبیت سر، گردن و ستون فقرات را انجام دادند.

طاهری گفت:مصدوم با استفاده از بسکت به پایین کوه منتقل شد. در ادامه، پس از رسیدن به پایین ارتفاعات، وی برای انتقال به بیمارستان ولیعصر شهرستان بروجن به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

کد مطلب 6800798

