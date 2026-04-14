امدادرسانی به فرد سقوط کرده از ارتفاعات کوه لاگرگ

به گزارش خبرگزاری مهر ،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاعات کوه لاگرگ در روستای دهنو دریافت شد. بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان کلار به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از عبور از مسیرهای صعب‌العبور و دسترسی به مصدوم، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم از جمله تثبیت سر، گردن و ستون فقرات را انجام دادند.

طاهری گفت:مصدوم با استفاده از بسکت به پایین کوه منتقل شد. در ادامه، پس از رسیدن به پایین ارتفاعات، وی برای انتقال به بیمارستان ولیعصر شهرستان بروجن به عوامل اورژانس تحویل داده شد.