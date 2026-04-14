به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز سهشنبه در جریان بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» و کمربندی شرقی خرمآباد، اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردار است.
وی گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» با سرعت و قدرت در حال اجرا است و عملیات عمرانی آن طبق برنامه پیش میرود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: این تقاطع تردد خودروها در مسیر الشتر به سمت خرمآباد را به ۶۰ متری شهید «شفیعپور» هدایت میکند که در کاهش ترافیک محور تأثیرگذار خواهد بود.
مجیدی در خصوص پروژه کمربند شرقی خرمآباد نیز، بیان داشت: مراحل زیرسازی و ریختن اساس و زیر اساس کمربند شرقی خرمآباد آغاز شده است.
وی با اشاره به وجود چند عدد تیر برق در مسیر پروژه که مانع از پیشرفت عملیات اجرایی شده است، افزود: طی پیگیریهای بهعملآمده مقرر شد شرکت توزیع برق هرچه سریعتر نسبت به جابهجایی این تیرها اقدام کند تا مانع اجرای پروژه نشود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: پس از اتمام عملیات زیرسازی، اجرای روکش آسفالت در این مسیر صورت میپذیرد تا شهروندان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن از این محور تردد کنند و کاهش ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی را شاهد باشیم.
