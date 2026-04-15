سید رحیم شهیدی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در این شهرستان اظهار داشت: طی سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار و ۳۷۲ تن انواع نهاده دامی با نرخ یارانه‌ای در اختیار دامداران قرار گرفته است.

وی افزود: این نهاده‌ها شامل اقلامی نظیر سبوس گندم، جو، ذرت، سویا و کنسانتره بوده که با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و کاهش فشار هزینه‌ای بر دامداران توزیع شده است.

شهیدی‌پور با تأکید بر اینکه نظام توزیع نهاده‌ها بر پایه هویت‌گذاری دام‌ها انجام می‌شود، گفت: بهره‌مندی دامداران از این سهمیه‌ها منوط به ثبت و پلاک‌کوبی دام و دریافت کد یکتای دامداری است.

وی ادامه داد: تأمین نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی و با همکاری هشت شرکت توزیع‌کننده در سطح شهرستان انجام می‌شود و فرآیند توزیع نیز تحت نظارت کارشناسان تخصصی صورت می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل همچنین خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد شفافیت در توزیع، جلوگیری از انحراف در تخصیص نهاده‌ها و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان برای تقویت امنیت غذایی است.