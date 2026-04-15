دستگیری دو سارق تحت تعقیب در ملارد؛ کشف اموال مسروقه از خودروی پراید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که مأموران پلیس آگاهی ملارد، حین گشت‌زنی در خیابان کاشانی واقع در منطقه سرآسیاب، به یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ که سابقه سرقت داشته مشکوک می‌شوند.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از مشاهده خودروی سرقتی اقدام به تعقیب متهمان کرده و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، با کسب مجوز قضایی موفق به توقف خودرو و دستگیری دو سرنشین آن شدند.

در بازرسی‌های تکمیلی از خودرو و مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل لوازم و قطعات خودرو، گوشی‌های تلفن همراه و چندین قبضه کیف پول کشف شد. خودروی پراید نیز برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

این مرکز افزود که متهمان دستگیرشده به منظور سیر مراحل قضایی و تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی صالح شده‌اند.