دعوت ۲ قایقران کردستانی به اردوی تیم ملی روئینگ

به گزارش خبرنگار مهر، «آروین دیانتی» و «سهند پاچیده» دو ورزشکار کردستانی با دعوت کادر فنی فدراسیون روئینگ کشور به اردوی تیم ملی در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان راه یافتند.

بر اساس این گزارش، پانزدهمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ جوانان و شانزدهمین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان با حضور ۱۳ ورزشکار از ۲۶ فروردین‌ماه به میزبانی استان آذربایجان غربی و در شهرستان مهاباد آغاز شده و تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

این اردوها با هدف کسب آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن و رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا برگزار می‌شود.

گفتنی است، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا شهریورماه سال جاری به میزبانی شهر ناگویا در کشور ژاپن برگزار خواهد شد.