زینالعابدین مختاریان قائممقام رادیو ورزش و مدیر گروه مسابقات و ورزش قهرمانی، با اشاره به تمهیدات از پیش اندیشیده شده برای شرایط بحرانی در شبکه به خبرنگار مهر بیان کرد: علیرغم مشکلات، محدودیتها و تهدیدها در چهل و چند روز اخیر، پایداری آنتن حفظ شده و همکاران در شرایطی که روزه بودند، جهادگرانه و خستگیناپذیر به وظایف رسانهای خود پرداختند.
مختاریان افزود: در این ایام، علاوه بر پوشش زنده مسابقات که رسالت اصلی شبکه رادیویی ورزش است، فرا رسیدن عید فطر، عید نوروز و فضای عزای عمومی حاکم بر کشور، حماسه آفرینیهای نیروهای مسلح کشورمان و حضور بصیر مردم در خیابانها، مجموعهای از فضاهای غم، شادی، حماسه و افتخار را به وجود آورد که تجربهای خاص و ویژه برای همکاران رسانهای بود.
وی با تقدیر از تلاش مضاعف و ابتکارات رسانهای همکاران، اطمینان داد که شبکه رادیویی ورزش به تمامی این موضوعات در حد مطلوب پرداخته است.
«ایران قهرمان»؛ رویکردی برای تقویت خودباوری ملی
قائممقام رادیو ورزش با اشاره به یکی از برنامه ها که ویژه این ایام پخش می شود، توضیح داد: برنامه «ایران قهرمان» هر روز عصر از ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ به مدت دو ساعت و نیم روی آنتن میرود. رویکرد اصلی این برنامه، حفظ و تقویت اتحاد، انسجام و روحیه خودباوری ملی است.
مختاریان در تشریح محتوای برنامه «ایران قهرمان» بیان کرد: این برنامه در کنار اطلاعرسانی درباره آخرین اطلاعات و اخبار ورزشی و ارائه گزارش زنده رویدادهای ورزشی بینالمللی، بخش عمدهای از زمان خود را به انعکاس اخبار جنگ رمضان، روایت پیروزیها و دلاورمردیهای نیروهای مسلح، قرائت آخرین بیانیهها و نقل قولهای مسئولین ارشد کشوری و لشکری و روایت حضور آگاهانه و خستگیناپذیر مردم در خیابانها اختصاص داده است.
وی با اشاره به دیگر جزئیات برنامه یادآور شد: پخش جدیدترین سرودهای حماسی، مداحیها، ترانههای محبوب، آیتمهای توصیفی و تحلیلی از وقایع اخیر، استفاده از تولیدات صوتی مردمی، گزارشهای میدانی از جریان زندگی روزمره مردم، حمایت ورزشکاران و چهرههای شاخص ورزشی از رهبری معظم انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و حافظان امنیت کشور، و حضور در جمع مردم با هدف حفظ کیان و تمامیت ارضی کشور، از بخشهای متنوع این برنامه است.
مختاریان در پایان با ابراز امیدواری کرد نسبت به پیروزی کشور بیان کرد: امیدوارم با یاری خداوند متعال هر چه زودتر شاهد پایان این جنگ تحمیلی با پیروزی قطعی و عزتمندانه رزمندگان دلیر نیروهای مسلح و مردم صبور و مقاوم ایران اسلامی بر دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونی باشیم و همه با هم جشن پیروزی ایران اسلامی را برگزار کنیم.
نظر شما