به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق بلوریجات به ارزش ۳۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه باتوجه‌به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، ۶۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۹۸ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی خرم‌آباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.