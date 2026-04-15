به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در روستای گچه گرمسار، بیان کرد: این روستا در بخش ایوانکی شهرستان گرمسار قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح یکپارچه سازی اراضی در واقع حذف مرزها و جاده های داخلی غیر ضروری است، توضیح داد: این اقدام باعث افزوده شدن سطح زیر کشت تا ۱۰ درصد می شود.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار با تاکید به اینکه این اقدام مکانیزه شدن کشاورزی را تسهیل می کند، افزود: دیگر مزایای این طرح کاهش قابل توجه هزینه است.

جورابلو به موضوع افزایش راندمان مصرف آب تا ۳۰ درصد با اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: علت این افزایش راندمان در اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری است.

وی با تاکید بر اینکه با تعیین مرزها اختلافات بین کشاورزان کاهش خواهد یافت، افزود: با یکپارچه سازی اراضی امکان سرمایه گذاری فراهم و بابت آن تسهیلات بانکی نیز پرداخت می شود.