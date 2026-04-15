۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

هفتم شهید سید کمال خرازی در قم برگزار می‌شود

قم- مراسم هفتمین شب شهادت دکتر سید کمال خرازی و همسر وی، پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت هفتمین شب شهادت دکتر کمال خرازی و همسر مکرمه‌اش، در مسجد اعظم قم، واقع در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه، ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6801989

