به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطان‌کاظمی عصر امروز چهارشنبه در آیین برداشت گندم در شهرستان کارون اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار بهره‌بردار درگیر فرآیند برداشت هستند و این حجم فعالیت نشان‌دهنده ظرفیت گسترده کشاورزی استان است.

وی افزود: در دو ماه آینده بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از زمین‌های استان زیر کشت محصولاتی همچون گندم، کلزا، چغندر، جو، سیب‌زمینی و انواع سبزیجات قرار می‌گیرد که مجموع تولید آنها افزون بر چهار و نیم میلیون تن خواهد بود؛ رقمی که گردش مالی آن بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان توضیح داد: این استان رتبه نخست تولیدات کشاورزی کشور را دارد و سالانه بیش از ۱۷ میلیون تن انواع محصولات در آن تولید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور متعلق به خوزستان است.

وی گفت: خوزستان با اختلاف از سایر استان‌ها در تولید کالاهای اساسی همچون گندم، دانه‌های روغنی، شکر و ذرت پیشتاز است و سال گذشته ۱۸ درصد گندم خریداری‌شده کشور به این استان اختصاص یافت.

سلطان‌کاظمی با اشاره به نقش حیاتی کشاورزی خوزستان در امنیت غذایی کشور بیان کرد: تقویت کشاورزی استان به‌طور مستقیم موجب افزایش امنیت غذایی می‌شود و هر گونه آسیب به تولیدات، تبعات ملی خواهد داشت.

وی افزود: خوزستان باوجود چالش‌ها از نظر آب و خاک در شرایط بهتری نسبت به بسیاری از استان‌ها قرار دارد و این مزیت باید قدر دانسته شود. بارندگی‌های مطلوب امسال نیز بر تولیداتی مانند نیشکر تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: کشت‌وصنعت‌های استان ظرفیت بالقوه بزرگی هستند که تنها بخشی از آنها بالفعل شده و امکان توسعه آنها وجود دارد. همچنین وجود دو دانشگاه مادر و ۱۵ هزار مهندس کشاورزی از مزیت‌های مهم بخش کشاورزی استان است.

وی توضیح داد: براساس گزارش مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات زراعی ۱۶ استان با خوزستان برابری می‌کند؛ از این‌رو صنایع تبدیلی و تکمیلی باید جایگاه متناسب با این میزان تولید را پیدا کنند.

سلطان‌کاظمی در ادامه به تدوین برنامه توسعه کشاورزی استان منطبق با برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه ارتقای بهره‌وری آب از ۱.۳ به ۱.۷ مترمکعب هدف‌گذاری شده و باید ظرف چهار سال بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد مترمکعب از مصرف آب کاسته شود تا راندمان آبیاری به ۵۰ درصد برسد.

وی افزود: پایدارسازی تولیدات، تدوین الگوی کشت، حفظ حقابه‌ها و مدیریت منابع آب باید به‌صورت جدی دنبال شود؛ چراکه هیچ‌یک از حقابه‌ها ازجمله حقابه نخیلات و گاومیش‌ها قابل حذف نیستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ایجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با شرایط استان، هوشمندسازی کشاورزی، افزایش دانش فنی و تکمیل زنجیره ارزش، از برنامه‌های اصلی برای رفع چالش‌های این بخش است.

وی با اشاره به وضعیت خاص سال زراعی جاری توضیح داد: آغاز فصل با محدودیت‌های آبی همراه بود، اما با دستور استاندار، توزیع نهاده‌ها از شهریور آغاز شد و امسال یکی از بهترین سال‌ها در تأمین و توزیع نهاده‌ها رقم خورد و الگوی کشت نیز متناسب با بارندگی تنظیم شد.

سلطان‌کاظمی بیان کرد: کاهش خلأ عملکرد در واحد سطح از مهم‌ترین اهداف ماست؛ اگر عملکرد مزارع به سطح کشاورزان پیشرو برسد، باید سالانه تا دو و نیم میلیون تن گندم خریداری شود و این موضوع از برنامه‌های کلیدی سازمان است.