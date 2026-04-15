مذاکرات واشنگتن سقوط حاکمیت لبنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره مذاکرات انجام شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن اعلام کرد: اگر جلسه مذاکرات در واشنگتن میان نمایندگان لبنان، رژیم صهیونیستی و آمریکا بیانگر موضوعی باشد، تنزل جایگاه لبنان در برنامه‌های ایالات متحده را نشان می داد.

وی افزود: این مسأله، برخلاف تبلیغ کسانی است که حریصانه در صدد دنباله روی از آمریکا هستند، کشوری که خود حامی رژیم جنایتکار و یاغی صهیونیستی است.

وی افزود: بیانیه صادرشده از این نشست که هم به لحاظ شکل و هم مضمون، شرم‌آور است، نه‌تنها ادعای دولت لبنان درباره مشروط کردن مذاکره به توقف آتش‌بس را زیر سؤال می‌برد، بلکه همه ادعاهای مربوط به حفظ حاکمیت لبنان را نیز از بین برده و وابستگی و تسلیم در برابر خواسته‌های دشمن و حامی آن را تقویت می‌کند.

رعد ادامه داد: این روند نه برای پایان دادن به اشغال، بلکه در راستای همکاری مشترک برای خلع سلاح مقاومت مشروع و شرافتمندانه‌ای است که مردم لبنان برای مقابله با اشغالگری به آن متعهد هستند.

وی تأکید کرد: مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی که مردود و محکوم است، سقوطی آشکار برای حاکمیت لبنان است.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پایان از خداوند خواست که لبنان و مردم آن را از اشتباهات کسانی که به حاکمیت و عزت آنها بی‌توجهی می‌کنند، حفظ کند.