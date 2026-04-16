جریان مقاومت، معادلات استکبار را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شامگاه چهارشنبه در چهل‌وششمین تجمع مردم شهرکرد با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور افزود: دشمنان و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با سوءاستفاده از برخی اغتشاشات محدود، به انقلاب اسلامی آسیب وارد کنند، اما حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، این توطئه‌ها را خنثی کرد.

وی اظهار داشت: مردم بصیر ایران اسلامی با حضور در میدان و همراهی با رزمندگان جبهه مقاومت، پاسخ قاطعی به اقدامات دشمنان دادند و نشان دادند در دفاع از ارزش‌های انقلاب، همواره پای کار هستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه جریان مقاومت را تنها نخواهد گذاشت، گفت: حمایت از جبهه مقاومت بخشی از سیاست‌های اصولی نظام است.

وی با بیان اینکه جریان مقاومت، جریانی فراتر از مرزهای جغرافیایی و یک حرکت بین‌المللی است، تصریح کرد: این جریان توانسته است موازنه قدرت را تغییر دهد و استکبار جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

خسروپناه با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: چارچوب‌های مشخصی در این زمینه بر اساس سیاست‌های کلان نظام تدوین شده و هیچ‌گونه عقب‌نشینی از اصول و خطوط قرمز صورت نخواهد گرفت.

وی با تاکید بر نقش راهبردی رهبری در مدیریت امور کشور افزود: هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل دفاعی، سیاسی و راهبردی، موجب انسجام و اقتدار نظام شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: دستاوردهای بومی در حوزه فناوری‌های نوین و دفاعی، حاصل تلاش نخبگان و مجاهدت‌های دانشمندان برجسته‌ای است که این مسیر را هموار کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی موفقیت‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی حاصل شده است، خاطرنشان کرد: تداوم مسیر انقلاب و تحقق اهداف تمدنی آن، با اتکا به ایمان، وحدت و حضور مردم در صحنه امکان‌پذیر است.