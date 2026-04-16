تأکید چین بر حفظ حاکمیت، امنیت و حقوق قانونی ایران در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از گفتگوی تلفنی «وانگ یی» وزیر خارجه این کشور با «عباس عراقچی» همتای ایرانی او خبر داد.

بر اساس این گزارش، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اعلام این خبر افزود: اوضاع کنونی بین جنگ و صلح به سطح بحرانی رسیده است.

در ادامه پیام وانگ یی آمده است: اکنون که پنجره ای برای دستیابی به صلح بازشده است، چین از حفظ آتش بس، گفتگوهای صلح،‌ حفظ حاکمیت، امنیت و حقوق قانونی ایران به عنوان کشوری که در امتداد تنگه هرمز قرار دارد، حمایت می کند. حقوق این کشور باید مورد احترام قرار گرفته و از آن محافظت شود.

وزیر خارجه چین در بخش دیگری از پیامش با بیان اینکه «آزادی و امنیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز باید تضمین شود»، نوشت: چین آمادگی خود را بر اساس طرح پیشنهادی رئیس جمهور «شی» برای صلح و ثبات در خاورمیانه اعلام می کند.

سخنگوی این وزارتخانه همچنین بر «تداوم تلاش های چین برای کاهش تنش ها در شرایط کنونی، تسهیل بهبود روابط میان کشورهای منطقه و ایفای نقش سازنده برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات در خاورمیانه» تأکید کرد.