  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

ثبت بیش از ۲ هزار ولادت در هرمزگان از آغاز جنگ رمضان تاکنون

بندرعباس - مدیرکل ثبت احوال هرمزگان از ثبت ۲ هزار و ۵۳ واقعه ولادت در این استان، همزمان با بازه زمانی آغاز جنگ تحمیلی تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هویدا با اشاره به داده‌های مرکز رصد جمعیت استان، اظهار کرد: از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ (آغاز جنگ تحمیلی) تا ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری، تعداد ۲۰۵۳ نوزاد در سراسر استان چشم به جهان گشوده‌اند.

‌وی با تفکیک جنسیتی این آمار افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت شده، ۱۰۶۵ واقعه مربوط به نوزادان پسر و ۹۸۸ واقعه مربوط به نوزادان دختر بوده است.

‌به گفته هویدا، بررسی آماری نشان می‌دهد شهرستان بندرعباس با ۳۵.۵ درصد، میناب با ۱۷.۳ درصد و قشم با ۹.۲ درصد، بیشترین سهم را در ثبت موالید جدید استان طی این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

