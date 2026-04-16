ثبت بیش از ۲ هزار ولادت در هرمزگان از آغاز جنگ رمضان تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هویدا با اشاره به داده‌های مرکز رصد جمعیت استان، اظهار کرد: از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ (آغاز جنگ تحمیلی) تا ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری، تعداد ۲۰۵۳ نوزاد در سراسر استان چشم به جهان گشوده‌اند.

‌وی با تفکیک جنسیتی این آمار افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت شده، ۱۰۶۵ واقعه مربوط به نوزادان پسر و ۹۸۸ واقعه مربوط به نوزادان دختر بوده است.

‌به گفته هویدا، بررسی آماری نشان می‌دهد شهرستان بندرعباس با ۳۵.۵ درصد، میناب با ۱۷.۳ درصد و قشم با ۹.۲ درصد، بیشترین سهم را در ثبت موالید جدید استان طی این مدت به خود اختصاص داده‌اند.