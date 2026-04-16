کشف ۱۰ میلیارد ریال کود شیمیایی احتکاری در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید باقری جامخانه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری پلیس آگاهی این فرماندهی موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز در حومه شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و هماهنگی‌های قضایی، در بازرسی از محل مورد نظر موفق شدند ۵ تن کود شیمیایی جامد و ۲۸۱۲ قوطی کود مایع تقویتی را که به صورت احتکاری نگهداری می‌شد، کشف کنند.

فرمانده انتظامی آمل با اشاره به ارزش ریالی این محموله تصریح کرد: کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات یک متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ باقری با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلال‌گران اقتصادی، خاطرنشان کرد: مقابله با احتکار و قاچاق کالا به منظور حمایت از تولید و تنظیم بازار با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.