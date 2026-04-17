به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید میدانی از روند اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه وشکهدول مریوان با حضور معاون آبخیزداری استان کردستان انجام شد.
بهمنی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: آبخیزداری تلفیقی از دانش بومسازگان و مدیریت منابع آب است که با رویکردی پیشگیرانه به دنبال پایداری حوزههای آبخیز است.
وی افزود: اجرای سازههای مکانیکی و اقدامات مدیریتی در این حوزه، ضمن اصلاح الگوی جریانهای سطحی، موجب افزایش ظرفیت نفوذ آب در خاک و تقویت منابع زیرزمینی میشود.
معاون آبخیزداری کردستان ادامه داد: ساماندهی رودخانههای فصلی از جمله اقدامات مهم در این طرحهاست که با تثبیت بستر و کنترل رسوبات، رفتار سیلابها را قابل پیشبینیتر میکند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، زمان واکنش حوزه به بارشهای شدید را کاهش داده و در نتیجه، خسارات ناشی از سیلابهای ناگهانی به شکل قابل توجهی کاهش مییابد.
