۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

تقویت تاب‌آوری حوزه‌های آبخیز مریوان با اجرای طرح‌های آبخیزداری

مریوان- معاون آبخیزداری کردستان با اشاره به اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه وشکه‌دول، این اقدامات را راهکاری مؤثر در کاهش خسارات سیلاب و افزایش نفوذ آب در خاک عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید میدانی از روند اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه وشکه‌دول مریوان با حضور معاون آبخیزداری استان کردستان انجام شد.

بهمنی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: آبخیزداری تلفیقی از دانش بوم‌سازگان و مدیریت منابع آب است که با رویکردی پیشگیرانه به دنبال پایداری حوزه‌های آبخیز است.

وی افزود: اجرای سازه‌های مکانیکی و اقدامات مدیریتی در این حوزه، ضمن اصلاح الگوی جریان‌های سطحی، موجب افزایش ظرفیت نفوذ آب در خاک و تقویت منابع زیرزمینی می‌شود.

معاون آبخیزداری کردستان ادامه داد: سامان‌دهی رودخانه‌های فصلی از جمله اقدامات مهم در این طرح‌هاست که با تثبیت بستر و کنترل رسوبات، رفتار سیلاب‌ها را قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، زمان واکنش حوزه به بارش‌های شدید را کاهش داده و در نتیجه، خسارات ناشی از سیلاب‌های ناگهانی به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

