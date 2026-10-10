محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل بارندگی و ضرورت آمادگی برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و ادارات شهرستانی، اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر حوزه‌های آبخیز را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا، مدیران و کارشناسان منابع طبیعی با حضور میدانی در مناطق مختلف استان، وضعیت سازه‌های آبخیزداری را بررسی می‌کنند و تمرکز اصلی بر سازه‌های واقع در بالادست و مشرف به شهرها و روستاهاست؛ چراکه عملکرد مناسب این سازه‌ها می‌تواند به کنترل رواناب و کاهش خطرات ناشی از سیلاب کمک کند.

رستمی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: سازه‌های آسیب‌دیده، دارای نقص فنی یا نیازمند اصلاح و ترمیم شناسایی شده‌اند و مواردی که به لایروبی و رسوب‌برداری نیاز دارند نیز برای اجرای اقدامات اصلاحی در اولویت قرار گرفته‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به عملیات، از ظرفیت ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و ماشین‌آلات پیمانکاران طرف قرارداد استفاده شده است. لایروبی پشت سازه‌ها، تخلیه رسوبات، ترمیم بندهای خاکی و سیل‌بندها و اصلاح بخش‌های آسیب‌پذیر از جمله اقداماتی است که در این برنامه دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه به یک منطقه محدود نیست و در شهرستان‌های مختلف استان ادامه دارد تا پیش از افزایش بارندگی‌ها، وضعیت سازه‌های آبخیزداری بهبود یابد و احتمال خسارت ناشی از جریان‌های سیلابی کاهش پیدا کند.

رستمی با اشاره به بخشی از فعالیت‌های اجرایی در استان گفت: عملیات اصلاحی و ترمیمی در شهرستان‌های هرسین، اسلام‌آباد غرب، کنگاور، سنقر و جوانرود و تعدادی دیگر از مناطق کرمانشاه انجام شده است و اقدامات مشابه در سایر نقاط نیازمند مداخله نیز ادامه دارد.

وی پایش مستمر سازه‌ها، شناسایی به‌موقع نقاط ضعف و بهره‌گیری از امکانات و ماشین‌آلات موجود را از محورهای اصلی این برنامه برشمرد و افزود: رسیدگی به نواقص پیش از وقوع سیلاب، می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری مناطق شهری و روستایی مؤثر باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: نگهداری اصولی سازه‌های آبخیزداری و مدیریت حوزه‌های آبخیز، از اقدامات ضروری برای حفاظت از جان و اموال مردم است. این اداره کل با همکاری ادارات شهرستانی و استفاده از ظرفیت ستادهای مدیریت بحران، بازدیدها و عملیات اصلاحی را تا رسیدگی به موارد شناسایی‌شده ادامه خواهد داد.

رستمی یادآور شد: رویکرد اصلی این برنامه، تقویت آمادگی پیش از وقوع بحران به جای اتکا به اقدامات پس از حادثه است؛ رویکردی که با ترمیم سازه‌ها، مدیریت رسوبات و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌تواند به کاهش خطرات احتمالی بارش‌های شدید و افزایش ایمنی مناطق در معرض سیلاب کمک کند.