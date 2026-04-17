حسینی: نامزدهای انتخابات از توهین و تخریب یکدیگر پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نماز جمعه بندر دیّر با اشاره به هجمههای گسترده دشمنان علیه ملت ایران، اظهار داشت: دشمنان در این مقطع حساس تاریخی با بهرهگیری از تمامی ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و عملیات روانی، میکوشند مؤلفههای ششگانه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران یعنی ایمان، امید، آگاهی، اعتماد، اتحاد و اراده ملت را هدف قرار دهند و میان مردم و مسئولان تفرقه ایجاد کنند.
امام جمعه دیّر با اشاره به جایگاه جهاد در آموزههای اسلامی گفت: یکی از فروع دین اسلام، جهاد است؛ جهادی که در روایات، عامل عزت و عظمت جامعه اسلامی معرفی شده است.
حسینی با بیان اینکه جهاد در اسلام ذاتاً ماهیتی دفاعی دارد بیان کرد: اگر روح دفاع در جامعه از بین برود، حتی اماکن دینی و عبادتگاهها نیز در امان نخواهند ماند؛ همانگونه که در کودتای دیماه سال گذشته دیدیم صدها مسجد را تخریب کردند.
امام جمعه دیّر با تصریح بر اینکه مسلمانان هرگز آغازگر جنگ نبودهاند، افزود: اسلام اجازه نمیدهد مسلمین آغازگر جنگ باشند، اما در برابر تجاوز دشمن، دفاع و مقاومت واجب است.
وی با اشاره به فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایرانی افزود: روحیه شهادتطلبی ملت ایران، عامل اصلی پایداری در برابر دشمنان بوده است. این فرهنگ تابآوری ملت، مسئولان و رزمندگان را در جنگ اخیر چنان تقویت کرد که دوست و دشمن را به تحسین واداشته است.
حسینی گفت: در طول تاریخ، همه جنگها دو عرصه میدان نبرد و میدان سیاست داشته اند. رزمندگان در میدان پیکار میجنگند و دیپلماتها در عرصه مذاکرات، نتایج آن فداکاریها را به دستاورد سیاسی و اقتدار پایدار تبدیل میکنند. اگر نتایج میدان در صحنه مذاکره تثبیت نشود، دستاوردها در معرض تهدید قرار میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه مذاکرات سیاسی در امتداد میدان نبرد است، نه در تقابل با آن، یادآور شد: امروز به برکت رشادت رزمندگان و حضور آگاهانه ملت در صحنه، ایران مقتدر و پیروز است؛ و از موضع برتر، شرایط و خواستههای خود را بر دشمن تحمیل میکند.
امام جمعه دیر در بخش دیگری از سخنان خود درباره آتشبس اخیر گفت: این آتشبس، پایان جنگ نیست، بلکه فرصتی دو هفتهای برای تحقق خواستههای ملت ایران است. نیروهای مسلح ما همچنان در آمادگی کامل بهسر میبرند و آماده پاسخ قاطع به هرگونه تحرک خصمانه دشمن هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط دهگانه جمهوری اسلامی، نه دستاوردی ساده، بلکه خونبهای ملت ایران است. ضمانت اجرای آن، نه تعهد دشمن، بلکه اقتدار ملی ماست. هیئت مذاکرهکننده نیز با بیاعتمادی کامل به دشمن در این گفتوگوها حضور یافته تا هم برای تاریخ و هم برای جهانیان روشن شود که جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده و در صورت بازگشت دشمن به عقلانیت، ادامهدهنده آن نخواهد بود.
حسینی تأکید کرد: هدف اصلی مذاکرات، کاهش خسارات، حفظ منافع ملی و تثبیت دستاوردهای میدانی است. باید همواره با دیده بیاعتمادی به دشمن نگریست و در عین حال، نسبت به مسئولان خود اعتماد داشت؛ اعتماد به درون، رمز ماندگاری و پیروزی ملت ایران است.
امامجمعه دیر با بیان اینکه دشمن در جنگ رمضان به هیچکدام از اهداف خود نرسید، عنوان کرد: نظام اسلامی مقتدرتر و تمامیت ارضی کشور حفظ شد و صنعت دفاعی و موشکی ما نیز محفوظ ماند و ایران از نظر سیاسی در افکار جهانیان بهعنوان ابرقدرت چهارم دنیا جلوهگر شد.
وی افزود: ایران در این جنگ ضربههای کاری و سختی به دشمن وارد کرد و پایگاهها، رادارها و سامانههای پیشرفته آنان را هم در منطقه و هم در سرزمینهای اشغالی نابود ساخت. هدف قرار دادن نیروهای باتجربه رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز خسارات سنگینی بر پیکر دشمن وارد کرد و تأسیسات حیاتی آنان نابود شده است.
امامجمعه دیر ادامه داد: ایران با حفظ حاکمیت بر تنگه هرمز، آمریکا و غرب و حتی جهانیان را با مشکل جدی مواجه کرده است و فروپاشی اقتصادی و بحران بیسابقه دامنگیر آنان شده است.
وی تأکید کرد: کسانی که شعار دفاع از حقوق بشر، کودکان و دختران سر میدادند، در جنگ اخیر رسوا شدند. دانشآموزان معصوم شجره طیبه را آنگونه به شهادت رساندند و چهره واقعی خود را آشکار کردند.
امامجمعه دیر با اشاره به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا گفت: به اعتراف همه تحلیلگران، بیش از آنکه محاصره دریایی به ایران اسلامی و اقتصاد کشور صدمه بزند، به اقتصاد خود آمریکا و جهان آسیب وارد میکند و قیمت نفت، گاز، کود، مواد غذایی، گاز هلیوم، الانجی و سایر کالاهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، سرسامآور خواهد شد.
وی افزود: در صورت ادامه محاصره دریایی ایران، اجازه نخواهیم داد که در خلیجفارس، دریای عمان و دریای سرخ رفتوآمدی صورت گیرد و مسئله تنگه بابالمندب نیز جایگاه خود را خواهد داشت.
حسینی درباره روند مذاکرات اظهار کرد: در این مذاکرات، برای اولینبار یک کشور خواستههای خود را روی میز گذاشته تا آمریکا بر اساس آن موضعگیری کند و این خواستهها بر آمریکا تحمیل شد.
وی افزود: همچنین پس از زیادهخواهی آمریکا و شکست مذاکرات در دور اول، این کشور در عرصه بینالمللی بهعنوان متهم اول جنگ معرفی شد.
خطیب نمازجمعه دیّر حاکمیت بر تنگه هرمز را بهعنوان برگ برنده ایران دانست و گفت: در جریان مذاکرات، ناوچههای آمریکایی قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند که نیروی دریایی سپاه آنها را فراری داد. تحمیل آتشبس در لبنان بر رژیم صهیونیستی با فشار ایران دستاورد دیگر ما بود و امروز بهعنوان سهم جبهه مقاومت، ایران و حزبالله لبنان ثبت شده است.
امامجمعه دیر تصریح کرد: چه آتشبس پایدار بماند یا نماند و چه جنگ آغاز شود یا نشود، رزمندگان ما آمادهاند و دیپلماتهای ما نیز با پشتوانه آنان و حضور مردم در خیابان، با دست پر از دشمن امتیازگیری میکنند. اگر مذاکرات موفق نباشد، وضعیت به حالت قبل از جنگ بازنخواهد گشت. حاکمیت بر تنگه هرمز در اختیار ایران است و وضعیت تثبیت شده است. ما منطق مقاومت را از دست نخواهیم داد و جبهه مقاومت را رها نخواهیم کرد.
وی افزود: در این موقعیت باید وحدت خود را حفظ کنیم و همچون گذشته متحد و یکپارچه در صحنه حضور داشته باشیم و پشتیبان رزمندگان و مسئولان بوده و به دشمن بیاعتماد بمانیم.
حسینی ادامه داد: حضور مردم در این مقطع، چه در زمان سکوت نبرد و چه در دوره آتشبس، ضروری است و باید در صحنه حضور داشته باشند.
وی تأکید کرد: مذاکرهکنندگان ما باید در برابر دشمن محکم بایستند و ۱۰ شرط ایران باید محقق شود. ملت نزدیک به ۵۰ شب در میدان بوده و از هیچیک از خواستههای خود کوتاه نخواهد آمد. ما از حقوق حقه خود دست نخواهیم کشید و انتقام خون شهیدان و غرامت از دشمن را خواهیم گرفت.
امامجمعه دیر با اشاره به آغاز زمان تبلیغات انتخابات از سوم تا دهم ماه اردیبهشت ماه، بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی از سوی نامزدها تأکید کرد و از مردم خواست در انتخاب خود مسئله قوموخویشگرایی را کنار بگذارند و افرادی را برگزینند که صلاحیت، تقوا و توان خدمت به جامعه را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نامزدها باید از توهین و تخریب یکدیگر پرهیز کنند، افزود: پیشنهاد شده است که داوطلبان در تجمعات شبانه برنامهها و دیدگاههای خود را برای مردم تشریح کنند تا انتخابی آگاهانه صورت گیرد.
امامجمعه دیر در ادامه با گرامیداشت روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد را از زمان شکلگیری تاکنون موفق و اثرگذار توصیف کرد و از نقش برجسته بخش هوافضای سپاه و سردار سیدمجید موسوی قدردانی کرد.
وی با اشاره به روز ملی گندم و نان، از کشاورزان بهدلیل تلاش در مسیر خودکفایی غذایی کشور تقدیر کرد و از نانوایان خواست نان باکیفیت در اختیار مردم قرار دهند. او بر لزوم نظارت مسئولان بر عرضه آرد و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان نیز تأکید کرد.
امامجمعه دیر با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) گفت: شخصیت این بانو بهگونهای است که بنا بر زیارتنامه ایشان، همه شیعیان با شفاعت آن حضرت وارد بهشت خواهند شد.
وی در ادامه روز ملی دختران را گرامی داشت و از دختران خواست با الهام گرفتن از الگوهای دینی، فریب تبلیغات دشمن را نخورند و با حفظ عفت و حجاب، در عرصههای مختلف نقشآفرینی کنند.
وی همچنین با تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی، از فداکاریهای ارتش تقدیر کرد و گفت: این نیرو در جنگ اخیر و جنگ ۱۲روزه حماسهآفرینی و شهدای عزیزی تقدیم نظام مقدس اسلامی کرد.
وی با اشاره به سالروز اعلام انقلاب فرهنگی به دستور امام راحل اظهار کرد: افرادی که در دانشگاهها به ترویج غربدوستی میپردازند و دانشجویان را به سمت شعارهای انحرافی سوق میدهند، جایگاهی در محیط مقدس دانشگاه ندارند. اگرچه این رفتار مربوط به همه دانشجویان نیست، اما همین گروه اندک نیز برای فضای دانشگاه مناسب نیست.
